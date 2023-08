Nach Gewittersturm: Weyarner Haushalte ohne Strom

Von: Andreas Höger

Abgebrochen: Weil im Sturm am Samstagnachmittag ein Baum in die Kabel fiel, knickte die Stromleitung zwischen Neukirchen und Pienzen weg. Die Kreisstraße darunter ist bis zum heutigen Montag gesperrt. © CHRISTIAN SCHOLLE.

Der Landkreis-Norden blieb am Samstag weitgehend von Hagel verschont. Allerdings: Das Gewitter brachte Starkregen mit, der manchen Keller flutete. Und in weiten Teilen Weyarns fiel der Strom aus.

Weyarn – Während der Süden des Landkreises am späten Samstagnachmittag (26. August) von einer zerstörerischen Hagelwalze getroffen wurde, kamen die Gemeinden im Landkreis-Norden vergleichsweise glimpflich mit einem Gewittersturm und Starkregen davon.

Längere Stromausfälle gab es in Teilen der Gemeinde Weyarn, nachdem eine Sturmböe einen Baum knickte und der in die Stromleitung zwischen Neukirchen und Großpienzen fiel. Ein Strommast brach, ein zweiter wurde beschädigt. Die unter der herabhängenden Stromleitung verlaufende Kreisstraße MB 17 bleibt vermutlich noch mindestens bis zum Montag (28. August) gesperrt.

Da bei den Kameraden im Süden jede Hand gebraucht wurde, übernahmen Kreisbrandinspektor Andreas Schwabenbauer (Gesamteinsatzleitung) und Kreisbrandmeister Franz Huber (Leiter Koordinierungsstelle) von der Holzkirchner Feuerwehrwache aus die Organisation der etwa 100 Unwetter-Einsätze. Landkreisweit waren laut Schwabenbauer etwa 20 Feuerwehren mit rund 450 Aktiven gleichzeitig im Einsatz. Die Nordgemeinden blieben vor größerem Hagelschlag verschont; hier ging es besonders darum, vollgelaufene Keller leer zu pumpen und möglichst schnell verstopfte Gullys freizubekommen – in der Nacht auf Montag sollte die nächste Regenfront eintreffen.

Laut Polizei kappte der Sturm gegen 17 Uhr die Strommasten über der MB 17. „Umliegende Ortschaften mussten einige Zeit ohne Strom auskommen“, berichtet Huber. Betroffen waren einige Dutzend Haushalte in Teilen von Weyarn, Neukirchen, Reichersdorf und Gotzing. Zwischen 20 und 21 Uhr hatte der Notdienst der Bayernwerke die Leitungen so geschaltet, dass in den Ortsteilen wieder Strom floss.

Am nördlichen Ufer des Seehamer Sees (Gemeinde Weyarn) fiel nach Angaben der Polizei Holzkirchen gegen 17.30 Uhr ein Baum auf die Straße, glücklicherweise ohne dabei Schaden anzurichten.

