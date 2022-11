Pumptrack nimmt erste Hürde

Von: Christine Merk

Vollgas! Pumptracks sind beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Hier ist eine Bahn in Penzberg zu sehen. © Seliger

Einen Treffpunkt für alle Generationen – das sehen zwei Familienväter aus Weyarn in einem Pumptrack. Vor vier Wochen stellten sie ihre Idee im Gemeinderat vor. Von allen Fraktionen kam nun ein positives Signal.

Weyarn – Es könnte gut aussehen für das Projekt Pumptrack in Weyarn. Eine wichtige Hürde ist jedenfalls genommen. Der Gemeinderat signalisierte in seiner Sitzung am Donnerstag, dass die Kommune die Fläche zwischen Skateranlage und Fußballplatz zur Verfügung stellen würde. Aus allen Fraktionen kam Zustimmung.

Wie berichtet, hatten Peter Immich und Boris Nachbauer in der Sitzung im Oktober ihre Idee vorgestellt, in Weyarn einen Pumptrack zu errichten, also eine Anlage mit wellenförmig verlaufenden Bahnen für Radfahrer, Skater, Rollerfahrer und Co. Sie präsentierten ein detailliertes Konzept mit Vorschlägen zur Planung, Ausführung und Finanzierung und wussten auch zu argumentieren, welchen Wert ein solches Freizeitangebot für die Menschen vor Ort hat. Nicht nur für die Jugend, denn schon kleinere Kinder ab drei oder vier Jahren können mit dem Laufrad im Pumptrack fahren und natürlich auch Erwachsene mit Mountainbikes oder ganz „normalen“ Fahrrädern.

Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) hatte die Fraktionen gebeten, sich bis zur nächsten Sitzung eine Meinung zu bilden. Die fiel nun durchweg positiv aus. Betty Mehrer erklärte für die SPD: „Wir sind alle drei der Meinung, dass das für Weyarn etwas wäre.“ Ähnlich äußerten sich Angelika Viellechner (FWG), Martin Fertl (UWG) und Albert Zinsbacher (CSU). Anschi Hacklinger (Grüne) lobte zudem das Engagement der beiden Familienväter für diese Sache und erklärte: „Das ist großartig, den für die Jugend gibt es hier wirklich etwas zu tun.“

Ein weiteres Detail gaben die Gemeinderäte für die weitere Planung bereits vor. Der Pumptrack soll kein kommunales Projekt sein. Die Mandatsträger können sich als Träger einen Verein vorstellen, der sich um den Erhalt kümmert – so wie Immich und Nachbauer es bereits vorgeschlagen hatten. Einem einmaligen Zuschuss aus dem Haushaltsetat spricht nach Ansicht der Gemeinderäte aber nichts entgegen. Wie hoch der ausfällt, dafür soll der Finanzausschuss einen Vorschlag erarbeiten, wenn für das Gesamtprojekt ein Finanzierungskonzept vorliegt. In ihrer Vorstellung im Oktober hatten Immich und Nachbauer von Kosten in Höhe von rund 120 000 Euro gesprochen, ihr Wunsch an die Gemeinde wären 20 000 Euro, der Rest soll über Leader-Förderung, andere Zuschüsse und Spenden finanziert werden. Es ist also noch ein weiter Weg, aber Immich und Nachbauer, die bei der Sitzung im Zuhörerraum saßen, freuten sich sichtlich über die einstimmige Unterstützung der Gemeinderäte. Sie können nun also weiter planen.

