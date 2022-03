Neustart in der Weyhalla: „Die Leute sind ganz gluckelig“

Von: Katrin Hager

Teilen

Der Live-Betrieb in der Weyhalla in Weyarn (Archivbild) geht wieder los. © Thomas Plettenberg

In der Weyhalla geht der Neustart über die Bühne: Nach monatelanger Corona-Pause setzt die Weyarner Musikbühne ihr fort.

Weyarn – In der Weyhalla in Weyarn sind die Lichter wieder angegangen: Nach rund vier Monaten Pause setzt der März endlich das geplante Programm fort, bis auf Weiteres mit 2G und 75 Prozent der Kapazität. Zu öffnen, „das ist immer eine ideelle Entscheidung“, sagt Wirt Girgl Ertl. „Würde ich aufs Geld schauen, müsste ich mich ans Fließband stellen.“

Die Weyhalla ist vieles: Speiselokal, Veranstaltungsstätte und auch mal Diskothek – je nach Programm gelten auch die jeweiligen Regeln. Bedeutet auch: Ihr volles Repertoire kann die Weyhalla noch nicht entfalten. Die DJ-Partys fallen erst mal noch flach. „Wir wollen das ab April versuchen“, kündigt Ertl an. Discos und Clubs dürfen zwar ab dem morgigen Freitag unter 2G-Regeln wieder öffnen. Aber die Frage ist noch, ob eine DJ-Party schon Sinn macht: „Wenn die Leute mit Maske tanzen müssen, bleibt die Fröhlichkeit aus. Das macht keiner.“



Erste kleine Konzerte haben schon stattgefunden

Das Musikprogramm aber läuft wieder an. Noch im Februar hat Ertl schon ein paar kleine Konzerte über die Bühne gehen lassen. Wie berichtet, hatte er alle Termine verschoben, als die ersten Lockerungen kamen. „Da haben sich ein paar Bands eingeschlichen, die die Gelegenheit gewittert haben, überhaupt mal auf die Bühne zu kommen.“ Zuletzt kamen dabei 35 Besucher. „Die Leute sind noch etwas scheu“, schätzt Ertl. Mit ein wenig Übung sollte das wieder werden, hofft er, denn die Stimmung sei gut: „Die Leute sind ganz gluckelig.“



Wirt Girgl Ertl macht wieder Programm. © Archiv Andreas Leder

Die Perspektive, dass ab 20. März die Coronabeschränkungen weitgehend abgeschafft werden könnten, ist für Ertl trotzdem sehr wichtig. „Wir haben einen Haufen Leute, die keinen Bock auf Impfen haben, mit denen es aber keinen Knatsch gibt“, berichtet er. „Mir ist wichtig, dass ich diese Leute wieder an Bord holen kann, mit Test. Dann kommen wir mal wieder zusammen.“



Für Sommer plant Ertl wieder mit Freiluftbetrieb: „Wenn das Wetter es zulässt, machen wir, was möglich ist, im Freien.“ Mit Rücksicht auf die Nachbarn mit früherem Beginn und mit Bands, „die die Nachbarn nicht aus dem Liegestuhl heben“.



Nun geht’s aber erst mal weiter im Programm – im wahrsten Sinne: „Tatsächlich habe ich voriges Jahr in meiner optimistischen Phase ein Programm bis Mai aufgestellt“, erklärt Ertl. Die Veranstaltungen von November bis Februar rutschten in den Zeitraum dahinter. „Ich bin dieses Jahr fast schon wieder voll.“ Bei der Planung plagen den Weyhalla-Wirt vergleichsweise wenige Komplikationen wie Terminkollisionen, denn die Künstler sind vorwiegend in ihrer Freizeit oder nebenberuflich tätig. „Meine Leute sind leicht zu händeln“, sagt Ertl. „Sie sind einfach froh, wenn sie wieder auf die Bühne können.“

Cremige Mischung macht am Samstag den Auftakt

World Music im Stile von Jazz über Alternative bis New Country serviert die Band CreamCake am Samstag, 5. März, ab 20 Uhr in der Weyhalla (Eintritt: zehn Euro). Mit dabei sind überregional bekannte Musiker wie Sepp Aschbacher, Tobias Weber, Gerhard Weber und Armin Woods. Infos auf der Homepage der Weyhalla.