Nimmermüde Dauerläuferin: Kathi Kink feiert 95. Geburtstag 

Kathi Kink, das Bedienungsurgestein im Gasthaus zum Goldenen Tal in Naring, feiert ihren 95. Geburtstag. Wo? Natürlich in „ihrer“ Wirtschaft. Gratuliert hat nicht nur Bürgermeister Wöhr.

Naring – Kathi Kink kann es nicht lassen, nicht einmal bei ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Stammgäste, Freunde, langjährige Weggefährten, sie alle feierten mit der Jubilarin ihren 95. im Gasthaus zum Goldenen Tal in Naring. Der Biergarten war pickepackevoll. Und Kink? Die scheuchte ihre Kollegen im Service von links nach rechts. „Der braucht no a Bier, do steht no a leerer Kas-Teller rum“, erzählt Kink am Tag danach und muss lachen. Sie merkt selbst: Ruhig sitzen und die Brotzeitteller mit Presssack, Leberkäs und Obazdn nur essen, statt zu servieren, das ist nichts für sie. Es juckt sie in den Fußen.

+ Seit 1939 bedient Kathi Kink im Gasthaus zum Goldenen Tal. Gut 80.000 Kilometer hat sie in dieser Zeit mit Bier und Schnaps auf dem Tablett zurückgelegt (Foto oben). Fast acht Jahrzehnte wuselte die seit kurzem 95-Jährige durch das Gasthaus, versorgte ihre Gäste zuverlässig mit Getränken und Essen. Kink ist als Bedienung über die Landkreis-Grenzen hinweg bekannt. Derzeit legen sie und ihr mindestens genauso bekannter Schrittzähler, den sie seit über 40 Jahren unter der Dirndlschürze trägt, eine (Zwangs-)Pause ein. „Die Füße“, murmelt Kink vielsagend.

Seit Januar hat sie daher bereits nur noch sonntags bedient, erzähl sie. Frühschoppen und den Stammtisch, das wollte sie sich nicht nehmen lassen. Inzwischen kuriert sie sich und ihre Füße aber in einem Pflegeheim in Feldkirchen-Westerham aus. Dort schaute an ihrem Geburtstag dann auch ein Überraschungsgast vorbei: Die stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner gratulierte zum Ehrentag. Am gleichen Tag lag auch ein Glückwunsch-Schreiben von Ministerpräsident Markus Söder in Kinks Briefkasten.

„Daheim“ in der Wirtschaft in Naring, in der sie seit jeher auch wohnt, wird sie schon schmerzlich vermisst. „Sie geht uns ab“, sagt Wirt Albert Huber, „sie hat ja quasi eine Inventarnummer.“ Kinks ganz persönlicher Wunsch zum Geburtstag liegt daher auf der Hand: Schon bald will sie wieder in ihre Wohnungen, oben im zweiten Stock, zurück ziehen. Und vielleicht, so es die Füße denn zulassen, packt sie auch wieder mit an. „A bissl mithelfen geht hoffentlich noch“, sagt Kink. Nicht direkt bei den schweren Tabletts voller Essen, aber das Bier für „ihren“ Stammtisch traut sie sich durchaus noch zu. fp