Orange Farbe: Roller beschmiert 

Mit oranger Farbe beschmiert wurden zwei Motorroller in Weyarn. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Weyarn - Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, ereignete sich die Sachbeschädigung in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Seidinger Straße in Weyarn. Bislang Unbekannte bemalten die beiden Roller so stark, dass diese verkehrsuntüchtig gemacht wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter 0 80 24 / 9 07 40.