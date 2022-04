Pfandgeschirr: Weyarn unterstützt Einführung in Gastronomie

Von: Christine Merk

„To go“ boomt. Der Weyarner Gemeinderat will die Einführung von Pfandgeschirr in der Gastronomie beschleunigen. Wer schneller ist als die Pflicht, bekommt von der Gemeinde einen Zuschuss.

Weyarn – Mehrweggeschirr wird für Gastronomen, die Speisen oder Getränke zum Mitnehmen anbieten, ab dem 1. Januar des kommenden Jahres verpflichtend. Die Gemeinde Weyarn möchte einen finanziellen Anreiz bieten, dass die Umstellung möglichst schon früher erfolgt. Im Gemeinderat waren die Meinungen dazu unterschiedlich. Mit einer Mehrheit von neun zu sieben Stimmen befürwortete das Gremium letztlich die Unterstützung: 150 Euro soll jeder Gastronom bekommen, der sich bis 30. Juni dieses Jahres für ein Pfandsystem entscheidet.

Anschi Hacklinger (Grüne) stellte die Idee vor. Das Angebot von Speisen und Getränken zum Mitnehmen sei mit der Corona-Pandemie sehr gestiegen. Ein Glück für viele Gastronomen, die so überleben konnten – mit dem Nachteil aber, dass der Verpackungsmüll immens angestiegen sei. „In Deutschland fallen jährlich allein zwei Milliarden Becher für Coffee to go an“, erläuterte Hacklinger. Die Regierung hat deshalb die Einführung eines pfandbasierten Mehrweggeschirrs verpflichtend gemacht: für Betriebe ab 80 Quadratmetern und mit mehr als fünf Mitarbeitern.

Kosten dürften für Gemeinde überschaubar sein

Sehr viele gibt es davon in Weyarn nicht. Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) erklärte, dass maximal 16 Betriebe in Frage kämen, von denen einige aber gar nichts zum Mitnehmen anbieten. Er gehe davon aus, dass die Zuschüsse für die Gemeinde also weniger als 1000 Euro ausmachen. Wichtig sei, dass es bald geschehe, um einen Mehrwert gegenüber dem gesetzlich verpflichtenden Zeitpunkt zu haben. Hacklinger sagte, dass ein solcher Zuschuss freilich keine gemeindliche Aufgabe sei, aber das Thema Müll und Ressourcen betreffe alle, und die Gemeinde folge damit ihrem Leitbild „Wir wollen Umwelt bewahren“. Wöhr äußerte zudem die Hoffnung, dass auch Betriebe Mehrweggeschirr anbieten, die von der Größe her gar nicht müssten.

Eine Förderung gewährt auch Miesbach. Dort bewilligte der Stadtrat 300 Euro pro Betrieb, der bis 1. August ein Mehrwegsystem anbietet. In Weyarn sprach sich Betty Mehrer (SPD) für einen Zuschuss aus. „Wenn wir den ein oder anderen zu einer Umstellung bewegen könne, ist es das wert“, sagte sie. Florian Holzmann-Penzenstadler (CSU) fand es dagegen unnötig, etwas zu fördern, „was sowieso Pflicht wird“. Ob jemand Ware to-go anbiete, sei eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Albert Zinsbacher (CSU) fand es nicht angemessen, eine einzelne Branche mit gemeindlichen Zuschüssen zu unterstützen. Die Mehrheit der Gemeinderäte war aber für den Zuschuss.

Mit dem Thema habe sich auch schon das Landratsamt befasst, informierte Wöhr abschließend. Ein Flyer sei in Produktion, und im Mai soll es eine Infoveranstaltung geben. Ein Ziel ist auch, dass sich landkreisweit die Gastronomie auf eine überschaubare Zahl von Systemen einigt, damit die Becher und Gefäße bei mehreren Betrieben angenommen werden.