Gemeinde fordert Photovoltaik-Anlagen auf Lärmschutz-Wällen

Von: Christine Merk

So oder ähnlich wünscht es sich die gemeinde Weyarn: Lärmschutz mit Photovoltaik entlang der Autobahn. Das Bild zeigt die A 92 bei Freising. © Lehmann

Die Gemeinde Weyarn lässt nicht locker: Erneut fordert sie von der Autobahn GmbH, bei der geplanten Lärmschutz-Nachrüstung entlang der Autobahn auch Photovoltaik-Anlagen zu integrieren.

Weyarn – Die Weyarner Gemeinderäte und allen voran Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) wollen es nicht akzeptieren, dass bei den entlang der Autobahn geplanten Lärmschutz-Bauten keine Photovoltaik-Anlagen vorgesehen sind. In ihrer erneuten Stellungnahme an die Regierung von Oberbayern, die sie in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, drängen sie auf Nachbesserung. Wöhr fürchtet vor allem: „Wir brauchen uns nichts vormachen: Das entspricht einer Baugenehmigung, wenn auf den Plänen jetzt keine Anlagen drauf sind, dann kommen auch keine mehr drauf.“

Wie berichtet, waren die überarbeiteten Pläne für den nachträglichen Lärmschutz entlang der A 8 auf Weyarner Flur bis 26. Oktober ausgelegen. Betroffene können noch bis zum 28. November eine Stellungnahme abgeben. Die Gemeinde will diese Frist nutzen, um noch einmal Druck zu machen.

Die Wände und Wälle, die gebaut werden sollen, seien prädestiniert für Photovoltaik (PV), betonte Wöhr. „Wenn man da keine PV anbringen kann, wo dann?“ Ganz besonders, weil die Module in Richtung Süden ausgerichtet wären. Zudem stünde es dem Bauträger (Autobahn GmbH des Bundes) gut an, für eine gewisse Kompensation des CO2-Ausstoßes zu sorgen, der durch den Verkehr auf der Autobahn verursacht werde, findet der Bürgermeister.

Kritisch wertet die Gemeinde zudem, dass die Forderungen von Anwohnern auf der Nordseite der Autobahn nach aktiven Lärmschutzmaßnahmen nicht berücksichtigt wurden. Die Gemeinde werde diese Anliegen weiter unterstützen, spätestens wenn die A 8 ausgebaut wird. Ein Lob gibt es aber auch: für die Erhöhung der Wälle und Wände gegenüber früheren Plänen. Ausschlaggebend dafür ist die größer gewordene Verkehrsbelastung.

