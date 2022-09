Porschefahrer (48) sturzbetrunken auf Autobahn: Polizei auf nächtlicher Verfolgungsjagd

Alkoholfahrt startete am Pendlerparkplatz Weyarn

Von Andreas Höger

Über zwei Promille hatte ein Porschefahrer getankt, als er in der Nacht auf Samstag (3. September) auf dem Pendlerparkplatz bei Weyarn in seinen Wagen stieg und auf der Autobahn Richtung Süden davonbrauste. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 48-Jährigen bei Irschenberg stoppte.

Weyarn - Wie viele Autofahrer er gefährdet hat und wie oft es möglicherweise zu gefährlichen Situationen kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Klar ist, dass ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim in der Nacht von Freitag auf Samstag (2./3. September) stark alkoholisiert in seinen Porsche stieg und mehrere Kilometer auf der Salzburger Autobahn in Richtung Süden zurücklegte. Unfälle gab es nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Holzkirchen beobachteten aufmerksame Zeugen, wie der Mann gegen 3.15 Uhr im Bereich des Pendlerparkplatzes Weyarn Anstalten machte, sich trotz seiner offensichtlichen Trunkenheit ans Steuer eines grauen Porsche Cayenne zu setzen. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim ließ sich von den Zeugen nicht an einer Weiterfahrt hindern und fuhr mit seinem Porsche auf die Autobahn Richtung Salzburg. Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen von Dienststellen aus der Region führte schließlich zum Erfolg. Der 48-jährige Deutsche konnte kurz nach dem Irschenberg angehalten werden. Dabei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet, seinen Führerschein musste er noch vor Ort abgeben.

Der Porschefahrer wird sich nun wegen des Straftatbestands „Trunkenheit im Verkehr“ zu verantworten haben. Er muss mit einer Geldstrafe in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen und einem Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Fraglich ist noch, ob der Mann andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet Zeugen, denen einen grauer Porsche Cayenne mit Wiesbadener Zulassung „WI“ mit auffälliger Fahrweise gegen 3 bis 3.30 Uhr im Bereich zwischen Weyarn und Bad Aibling auf der Autobahn aufgefallen ist oder die gar durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden. Zudem würde die Polizei (Telefon 08024/9073-0) auch gerne mit den Zeugen sprechen, die den Mann an der Weiterfahrt in Weyarn hindern wollten.

