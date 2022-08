Der provokante Querkopf mit der positiven Strahlkraft

Von: Christine Merk

Teilen

Mit einem roten Porsche fuhr Klaus Klages durch das Land. Mit der Aufschrift „In 20 Jahren ist ein Porsche verraucht“ wollte er die Jugendlichen vom Zigarettenkonsum abhalten. © Privat

Er war alles, nur nicht langweilig. Nach einem turbulenten Leben ist der Texter und Satiriker Klaus Klages im Alter von 83 Jahren gestorben.

Weyarn – Kommerz-Poet, Gebrauchsphilosoph, Satiriker und brillanter Aphorismenschreiber, Kalender-Verleger, Fotograf, Lyriker, Buchautor, Unternehmer und liebenswerter Querkopf – die Bezeichnungen, mit denen seine Familie Klaus Klages beschreibt, sind bunt. Eines zeigen sie deutlich: Er war ein besonderer Mensch, der seine vielen Ideen mit unermüdlicher Schaffenskraft umsetzte.

Im Schreiben lag seine Begabung

Klaus Klages wuchs in Berlin auf, erlebte dort als Kind die Schrecken des Bombenhagels. Im Januar 1945 kam er im Flüchtlingstreck nach Freyung im Bayerischen Wald, elf Jahre später in die bayrische Landeshauptstadt und fand Mitte der 1980er Jahre im Oberland seine Heimat. Aufgrund der widrigen Umstände schloss er die Schule nicht ab. Doch er hatte Mut, Keckheit und Talent, und so schaffte er es vom Kellnerlehrling, Tellerwäscher, Bibelverkäufer und Taxifahrer in die Verlags- und Werbebranche. Das Wort war seine Passion, im Schreiben lag seine Begabung. Schon früh erkannte er den hohen Wert des Tucholsky-Satzes „Worte sind Waffen – haltet sie scharf.“

1967 eigene Werbeagentur gegründet

Er wurde Werbetexter in verschiedenen Agenturen und gründete 1967 seine eigene. In seiner Arbeit ging er auf, aber niemals unter, berichtet die Familie. Wenn er von einer Sache überzeugt war, war er Feuer und Flamme, setzte all seine Kraft und sein Wissen dafür ein.

Hoch zu Kamel nach Stadelheim geritten

In einer seiner unermüdlichen Schaffensperioden wollte er mit „Onkel Pomm´s Hütte“ ein Fine-Fastfood-Imperium gründen, und auch eine Partei rief er ins Leben: die Optimal-Demokraten. „Denn wenn einer etwas bewegt, dann frech und eloquent“, fand Klaus Klages. „Wer mit der Herde geht, kann nur Ärschen folgen“, war eine seiner Devisen. Er liebte es, zu provozieren und Missstände öffentlichkeitswirksam anzuprangern. So ritt er hoch zu Kamel ins Gefängnis nach Stadelheim, um eine 24-stündige Haftstrafe anzutreten wegen eines Strafzettels, der seines Erachtens ungerechtfertigt ausgestellt worden war. Um die Jugend von Zigaretten fern zu halten, fuhr er mal mit einem umgebauten Leichenwagen („Zigarettenwerbung ist Beihilfe zum Mord“), mal mit einem roten Porsche und dem Slogan „In 20 Jahren ist ein Porsche verraucht“ durch die Republik.

Hoch zu Kamel ritt Klaus Klages ins Gefängnis nach Stadelheim, um eine 24-stündige Haftstrafe anzutreten wegen eines Strafzettels, der seines Erachtens ungerechtfertigt ausgestellt worden war. © privat

Er blieb sein Leben lang ein Optimist

Nicht alles klappte, aber Klaus Klages blieb sein Leben lang ein Optimist. Als Ritter „Immerschlimmer“ bereicherte er das Reich der Schlaraffen am Tegernsee mit seiner Lyrik und schuf als „großer Sprücheklopfer“ auch seinen eigenen Zitatenschatz, brachte Zitatebücher und Tagesspruch- Kalender heraus. In seiner Freizeit war er begeisterter Flohmarktgänger, brachte Musikinstrumente, skurrile Kopfbedeckungen, Clownschuhe und auch mal einen rosa Kranhaken mit nach Hause.

„Leise war es mit ihm nie, daher reißt die Stille, die sein Ableben ausgelöst hat, ein großes Loch in unsere Herzen“, schreibt die Familie. „Er war ein inspirierendes Leuchtfeuer mit enormer positiver Strahlkraft.“ Klaus Klages starb nach einem aktiven, turbulenten und mehr als besonderen Leben im Alter von 83 Jahren, Er hinterlässt seine Ehefrau Sybille und zwei Kinder, Konstantin, der im Mangfalltal einen Kamelhof betreibt, und Simone, und viele lustige Geschichten, mit denen er für immer in Erinnerung bleiben wird.