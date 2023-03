Radweg Thalham-Großpienzenau: Planungsauftrag ist erteilt

Von: Christine Merk

Die blaue Strecke markiert den Verlauf des Radwegs, der zwischen Thalham und Großpienzenau entstehen soll. grafik: Gemeinde / dak © MM

Geht alles nach Plan, könnte heuer noch ein Radweg von Thalham nach Großpienzenau entstehen. Die Gemeinde Weyarn übernimmt Planung und Auftragsvergabe, das Staatliche Bauamt Rosenheim die Kosten.

Weyarn – Eine „gute und eine nicht so gute Nachricht“ zum Tagesordnungspunkt Radwegeprogramm hatte Weyarn Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) den Gemeinderäten in deren jüngster Sitzung angekündigt. Die weniger gute: „Die Sanierung der Staatsstraße 2073 vom Kreisel Weyarn nach Mitterdarching ist auf 2024 verschoben, also auch die Asphaltierung des Radwegs vom Weigfeld zum Bahnhof“, sagte Wöhr. Das habe das Staatliche Straßenbauamt Rosenheim mitgeteilt. Wie berichtet, hatte die Behörde im vergangenen Jahr zugesagt, Planung und Kosten für die Asphaltierung des Radwegs entlang der Bahnlinie zu übernehmen – im Zuge der Sanierung der Staatsstraße.

So unerfreulich das ist, stieß die gute Nachricht auf positive Reaktionen. Der Radweg von Thalham nach Großpienzenau – also ein Teilstück der langfristig angepeilten Verbindung von Weyarn bis Miesbach -–, könnte heuer noch realisiert werden, wenn sich die Gemeinde selbst um die Durchführung kümmere.

Wöhr erklärte, dass dieses Angebot der Personalsituation an der Rosenheimer Behörde geschuldet sei. „Das Amt hat offensichtlich Geld, aber keine Ressourcen.“ Wenn der Gemeinderat dieses Vorgehen befürworte, würde die Gemeinde mit dem Straßenbauamt entsprechende Verträge schließen.

Für die Gemeinderäte war es keine schwierige Entscheidung, diese Chance zu ergreifen und das Angebot des Bauamts anzunehmen. „Das ist sehr schön, wenn ein Stück des Wegs nach Miesbach schon in diesem Jahr realisiert werden kann“, sagte Betty Mehrer (SPD). „Vor allem, wenn es für uns kostenneutral ist.“ So sahen es alle Gemeinderäte, und sie stimmten einstimmig dafür, dieses Vorhaben weiterzuverfolgen.

Wie Wöhr nun auch Nachfrage erklärte, hat die Gemeinde mittlerweile ein Ingenieurbüro mit der Planung des Radwegs beauftragt. „Unser Ziel ist, dass er heuer fertig wird“, erklärt er. Das größte Hindernis, das den Bau von Radwegen oft ausbremst oder gar verhindert, ist in diesem Fall schon bewältigt: die Grundstücksfrage. „Es ist so gut wie kein Grunderwerb nötig“, sagt Wöhr. Der größte Teil des Weges wird auf bereits vorhandenen und öffentlich gewidmeten Feldwegen verlaufen, die entsprechend ertüchtigt werden. Diese Wege gehören der Gemeinde oder dem Freistaat. Nur wenige Flächen müssen noch erworben werden, sagt Wöhr, und für diese gebe es bereits Zusagen der Grundstückbesitzer. Außerdem: „Wir verbrauchen kaum neue noch unversiegelte Flächen, weil wir ein bereits bestehendes Netz nutzen.“

Wie aus der Karte ersichtlich ist, verläuft der Radweg von Thalham in Richtung Miesbach ein langes Stück auf westlicher Seite an der Staatsstraße 2073 entlang, dann biegt er auf einen Feldweg ein, der im Abstand von etwa 100 Metern parallel zur Straße verläuft, und kreuzt später unter der Bundesstraße nach Großpienzenau. „Es werden Hybridwege, die für den normalen Verkehr gesperrt, aber für den landwirtschaftlichen nutzbar sind“, erklärt Wöhr. Für die Landwirte habe dies den Vorteil, dass sie sich um den Erhalt der Wege nicht mehr kümmern müssen. „Sie müssen sie aber mit den Radlern teilen.“ Die Talhamer dürfen zudem auf einen anderen positiven Effekt hoffen. Am südlichen Ortseingang würde eine Querungshilfe samt Verkehrsinsel entstehen, erläutert der Bürgermeister weiter. Das würde den Verkehr etwas bremsen.