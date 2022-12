Aufräumen auf spiritueller Ebene: Über die Kraft des Räucherns

Von: Christine Merk

Ein feuerfestes Gefäß ist ein wichtiges Utensil beim Räuchern. Die Weyarner Kräuterpädagogin Antonia Knobloch gibt Kurse zu dieser alten Tradition. © Thomas Plettenberg

Es ist ein uralter Brauch, der in unserer Zeit in Vergessenheit geraten ist: Die Weyarner Kräuterpädagogin Antonia Knobloch erklärt, was beim Räuchern von Gartenpflanzen wichtig ist.

Weyarn – „Geh in deinen Garten und schau, was dort wächst. Das sind die Kräuter, die dir etwas zu sagen haben.“ Diesen Rat gibt Kräuterpädagogin Antonia Knobloch den Menschen, die zu ihr kommen. Sie hat selbst erlebt, dass eine Frau, in deren Garten der Gundermann wucherte und die mit Blase und Nieren gesundheitliche Probleme hatte, ohne Medikamente gesund wurde, als die das vermeintliche Unkraut nicht mehr bekämpfte, sondern als Tee zubereitete. Und als es dieser Frau besser ging, blieb auch der Gundermann im Garten aus.

Die Kraft der Kräuter nutzen – das praktiziert Antonia Knobloch auch beim Räuchern. Einige der wichtigsten Tage für diesen uralten Brauch sind die Raunächte vom 25. Dezember bis 6. Januar. Für die Weyarner Kräuterpädagogin ist dies eine ganz besondere Zeit im Jahresverlauf. „In den Raunächten sollen wir stehen bleiben, ruhen und in uns gehen, die Zeit mit Familie und Freunden genießen“, sagt sie. Das Räuchern beschränkt sie aber nicht auf diese Tage. Räuchern ist für sie ein tägliches Ritual, mit dem sie schon am Morgen alles Ungute, das sich angesammelt hat, durch weit geöffnete Fenster vertreibt und damit dem Guten, dem Positiven Raum schafft. „Die Fenster zu öffnen ist wichtig beim Räuchern“, sagt sie, „am besten macht man es schon vorher.“ Nur so kann alles Negative schnell hinaus.

Räuchern ist ein Aufräumen auf spiritueller Ebene. Deshalb gehört ein Gebet dazu, ein Dank an den Himmel, eine Bitte oder ein Segen. Wie man das Räuchern gestaltet, bleibt jedem selbst überlassen. Knobloch pflegt in ihren Kursen ein Eröffnungsritual. „Das hat seinen ganz eigenen Zauber“, sagt sie. Sie gibt den Menschen lediglich mit, worauf sie beim Räuchern achten sollen. Die Achtsamkeit für sich selbst, die Stille, das richtige Atmen, das Bewusstsein, die Sinne darauf zu lenken, was man mit dem Räuchern erreichen will – das kann Reinigung nach einer Krankheit oder einem Streit bedeuten, Kraft für eine anstrengende Zeit oder einen Neuanfang, Entscheidungshilfe in einer Phase des Umbruchs. Ob man diese „Wünsche“ laut ausspricht oder in stille Gedanken fasst – jeder handhabt das nach seinem Gefühl. „Die Kurse sind wie eine Abenteuerreise, daheim macht jeder so weiter, wie es für ihn am besten passt“, sagt Knobloch. In die Zeit des Jahreswechsels passt das Räuchern, weil diese eine Zeit der Besinnung sein sollte. Ein besonderer Tag ist der 5. Januar, erklärt die Kräuterpädagogin. „Der Tag, an dem sich die ganze Familie zum Räuchern versammelt und durch das Haus geht.“

Bei der Wahl der Kräuter achtet man eben auf jene, die im Garten wild aufgegangen sind. Sie geben oft einen Fingerzeig auf das, was den Menschen, die dort leben, gut tut. Bestimmte Pflanzen sind darüber hinaus für bestimmte „Themen“ von Bedeutung. Die Rose spielt für Liebe und Freundschaft eine Rolle, die Thuje für das Mütterliche und der Wacholder für den Kontakt zu den Ahnen.

Die Kräuter jetzt noch selbst zu sammeln, dafür ist es allerdings zu spät. „Kräuter werden im Laufe des Jahres zu der Zeit gesammelt, wenn sie die meiste Kraft in sich haben“, sagt Knobloch. Wie beim klassischen Kräutersammeln richtet man sich also danach, ob Blätter, Blüten, Wurzel oder Rinde verwendet werden.

Auch das Sammeln ist ein Akt der Achtsamkeit und des Respekts vor der Natur. Knobloch erklärt: „Nimm nur so viel, wie du im Lauf des Jahres brauchst und sag der Pflanze, warum du sie pflückst.“ Wer einen Kräuterbuschen von Maria Himmelfahrt zuhause hat, nimmt die Kräuter darin fürs Räuchern.

Für die eigentliche Zeremonie braucht man außer den Kräutern noch eine feuerfeste Schale mit Sand sowie ein Stück Kohle. Es gibt nicht viele Geschäfte, die Räucherwerk führen. Links zu guten Fachgeschäften hat Antonia Knobloch auf ihrer Homepage, www.gepfluecktes-glu eck.de. Termine und Ansprechpartner für Kurse finden Interessierte bei den Kräuterpädagogen im Landkreis unter miesbacher-kraeuterpaedagogen.de.

