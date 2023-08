„Eine aufregende Zeit“: Amelie Frei erklärt, wie sie sich als „Miss Herbstfest“ vorbereitet

Ruhe und Kraft tankt Amelie Frei aus Holzolling, bevor es für die „Miss Herbstfest“ losgeht. © Stefan schweihofer

Die diesjährige „Miss Herbstfest“ Amelie Frei erklärt, wie sie sich auf zwei Wochen Bierzelt vorbereitet und was sie auf der Rosenheimer Wiesn erwartet.

Holzolling – Amelie Frei ist die erste Bewerberin außerhalb des Landkreises Rosenheim, die zur Miss Herbstfest gekürt wurde (wir berichteten). Wenn die Rosenheimer Wiesn am Samstag, 26. August, startet, stehen der 21-Jährigen zwei veranstaltungsreiche Wochen bevor. Im Gespräch verrät sie, wie sie sich auf die Festzeit vorbereitet und was sie dort erwartet.

Frau Frei, als Holzollingerin sind Sie die erste Miss Herbstfest, die außerhalb des Landkreises Rosenheim wohnt. Wie kamen Sie darauf, bei der Wahl mitzumachen?

Amelie Frei: Zum einen, weil meine Frisörin 2017 die Miss-Wahl gewonnen hat. Ich war außerdem schon immer viel im Kreis Rosenheim unterwegs, weil ich ja nur wenige Kilometer von der Landkreisgrenze wohne und in Rosenheim auch zur Schule gegangen bin. Und ich bin auch selbst oft auf dem Herbstfest (lacht).

Sie sind also schon immer eine fleißige Herbstfest-Besucherin gewesen?

Ja. Es ist ein schönes Fest, auf dem man viele Leute trifft und auch mal Kontakt zu anderen Menschen hat. Es ist einfach anders als die Volksfeste daheim in Miesbach oder Feldkirchen.

Wie ging es Ihnen im Bewerbungsprozess?

Es war sehr aufregend, die Konkurrenz war sehr stark. Die anderen Mädls waren aber super nett. Vor allem die sechs Finalistinnen. Da gab es nie das Gefühl, dass ein Konkurrenzkampf herrscht. Es war eine wirklich schöne Zeit.

Im Finale haben Sie mit dem Lied „Skandal im Sperrbezirk“ überzeugt, das sie zu „Herbstfest in Rosenheim“ umgedichtet haben. Wie kamen Sie darauf?

Nachdem es hieß, dass man ein Talent vorführen soll, war mir klar, dass ich etwas singe. Das mache ich schon seit der Realschule. Die Spider Murphy Gang kennt jeder, da singen die Leute einfach mit. Und da hat es sich angeboten, „Skandal im Sperrbezirk“ umzuschreiben.

Wie bereiten Sie sich jetzt aufs Herbstfest vor?

Vorher gibt es jetzt viele Termine mit Ausstattern und Sponsoren. Ich bekomme drei neue Dirndl, Schuhe und sogar die passende Unterwäsche dazu. Ansonsten trainiere ich mich sozusagen selbst. Ich habe ein Mentalcoaching bekommen und gehe viel in mich, damit ich Ruhe finde und genug Kraft für die anstrengende, aber wundervolle Zeit habe.

Was steht denn in den beiden Festwochen an?

Ich darf jeden Tag auf dem Herbstfest sein. Da gibt es dann verschiedenste Termine mit Sponsoren und Firmen. Worauf ich mich sehr freue, sind der Kinder- und Seniorennachmittag. Da kann ich mit den Kindern und Senioren Zeit verbringen und auch Fahrgeschäfte fahren. Ansonsten repräsentiere ich das Herbstfest.

Auch beim Bieranstich am Samstag?

Beim Bieranstich bin ich im Flötzinger Zelt dabei. Ich darf auch eine kleine Eröffnungsrede halten beim Wieseneinzug.

Wird es denn für „Herbstfest in Rosenheim“ auch noch mal eine Gelegenheit geben?

(Lacht) Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann spontan sehen.