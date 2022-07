Runder Tisch Seehamer See: Mehr Schutz für artenreichen Lebensraum

Von: Katrin Hager

Sind sich einig: (v.l.) Christoph Rapp (SWM Leiter Wasserkraft), Klaus Meixner (Bürgermeister Irschenberg), Klaus Betlejewski (Isarfischer), Christel Altenweger und Bürgermeister Leonhard Wöhr für die Gemeinde Weyarn sowie Gerhard Kinshofer (LBV). © Gemeinde Weyarn

Speichersee, Freizeitareal, Vogelschutzgebiet: Am Seehamer See treffen widerstreitende Interessen aufeinander. Ein Runder Tisch hat sich nun auf Maßnahmen für mehr Artenschutz geeinigt.

Weyarn – Der Seehamer See in der Gemeinde Weyarn ist begehrt und beliebt – als Wasserspeicher für die Stromerzeugung, als Freizeitraum für den Menschen, aber auch als Lebensraum für teils seltene Vogelarten. Besonders die Zeit der Ausgangsbeschränkungen 2021 hatte am Seehamer See zu besonderen Belastungen für Mensch und Tier geführt. An Lösungen, wie alle Interessen in Einklang mit dem Artenschutz gebracht werden könnten, hat ein Runder Tisch gearbeitet, zu dem die Gemeinde Weyarn auf Wunsch unter anderem der Kreisgruppe Miesbach des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) eingeladen hatte.

Die Gemeinde ist zwar fachlich nicht zuständig, konnte so aber die Moderation übernehmen. Schon die Teilnehmerliste zeigt, wie vielfältig die Interessenlage ist: Neben dem LBV waren die Stadtwerke München als Eigentümer des Sees vertreten, dazu das Städtische Forstamt, die Betreiber von Campingplatz und Bootsverleih in Seeham, der Verein Isarfischer, die Wasserwacht und der SC Seeham auch als Vertretung der Bürger, die Anrainergemeinde Irschenberg sowie das Landratsamt Miesbach. Es bestand Einigkeit, dass temporäre Lösungen wenig erfolgreich sind, sondern eine tragfähige, dauerhafte Lösung zu bevorzugen wäre, teilt die Gemeinde nun mit.

Kitesurfen wird verboten, Winterruhe verlängert

Im Fortgang des Treffens haben die SWM mit LBV und Isarfischern eine kleinere Arbeitsgruppe gebildet, die ein gemeinsames Lösungspapier erarbeitete. Dieses beinhaltet eine Reihe Maßnahmenvorschläge. Das Landratsamt soll mit Verordnungen das Kitesurfen auf dem Seehamer See verbieten und die schutzwürdige Winterzeit mit den bestehenden weiterreichenden Verboten verlängern. Es sollen informelle Hinweisschilder erstellt werden, die an die Vernunft appellieren und auf Bereiche hinweisen, die besonderer Rücksicht bedürfen.

Im Übrigen soll der Status Quo erhalten bleiben. Die örtlichen Beteiligten hatten gegen dieses Vorgehen nichts einzuwenden, teilt die Gemeinde mit. Die SWM werden die gemeinschaftlich finanzierten Schilder anfertigen und aufstellen lassen. Der LBV wird bezüglich der weiteren Schutzmaßnahmen einen modifizierten Antrag beim Landratsamt stellen.

ag