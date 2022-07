SC Seeham: Dorffest gelungen - Rekord beim Lastwagenziehen

Von: Jonas Napiletzki

Acht Frauen, 16 Tonnen: Das Team „D’Schnee-Henna“ zog den Lastwagen beim Seehamer Dorffest am Sonntag in 39,6 Sekunden über die 30-Meter-Strecke bis zur Ziellinie. © Max Kalup

Nach dreijähriger Corona-Pause hat der SC Seeham wieder zum Dorffest eingeladen - mit Erfolg. Das Fest am vergangenen Wochenende glückte samt traditionellem Lastwagenziehen.

Seeham – Nein, der Lkw der Firma Penzenstadler hatte keine Panne: Das Lastwagenziehen am vergangenen Sonntag ist fester Bestandteil des Dorffests am Seehamer See. Dazu eingeladen hatte der SC Seeham nach dreijähriger Corona-Pause.

Lastwagenziehen: 16 Tonnen hängen am Hanfseil

„Die laue Sommernacht am Samstagabend gab dem Festauftakt den perfekten Rahmen“, schreiben die Veranstalter. In Festzelt-Atmosphäre mit Musik der Oimgaudi und Cocktailbar hätten die Gäste bis in die Morgenstunden gefeiert. Sonntags startete das Programm mit Frühschoppen, Flohmarkt und einer Spielstraße – bis es nachmittags im „sportlichen Highlight“ mündete. Trotz sommerlicher Hitze fanden sich dazu sieben Herren- und zwei Damen-Teams zusammen. Bei den Gemeindemeisterschaften im Lastwagenziehen bewegen je vier Männer oder acht Frauen das 16 Tonnen schwere Koloss an einem Hanfseil in möglichst kurzer Zeit über die Ziellinie.

Damen stellen Rekord auf: 30 Meter in 31,5 Sekunden

Die Mädels vom „Abschleppdienst“ stellten einen neuen Rekord auf: Sie bewältigten die 30 Meter in 31,50 Sekunden – im Jahr 2019 lag der Damen-Rekord noch bei 31,59 Sekunden. Das Team „D’Schnee-Henna“ brauchte 39,6 Sekunden. Den Männersieg erlangten zum dritten Mal „Die Unbeweglichen“ mit 39,18 Sekunden – fast vier Sekunden schneller als noch 2019. Zweite wurden die Mitglieder des Burschenvereins Holzolling (41,09 Sekunden). nap

