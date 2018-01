Schlitterpartie am Taubenberg: Pickup stürzt von Brücke

Schnee und Eis auf einem Forstweg am Taubenberg haben einen Ford Ranger ins Schlittern gebracht. Der Pickup stürzte von einer Brücke. Für den Fahrer endete das Manöver glimpflich.

Gotzing - Auf einem vereisten Forstweg am Taubenberg bei Gotzing ist ein 21-Jähriger am Dienstagnachmittag ins Schlittern geraten. Sein Ford Ranger stürzte von einer Brücke und keilte sich oberhalb des Steinbachs an den Uferhängen ein. Nach Angaben der Polizei zog ein Abschlepper den Pickup wieder auf die Straße.

Der Krankenwagen rückte zwar an, allerdings umsonst. Verletzt wurde der junge Mann aus Warngau bei der Schlitterpartie samt Sturz nämlich nicht. An seinem Auto entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Vor Ort waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Gotzing.

fp