Schmökern in der Vergangenheit: Neues Buch gibt Einblicke ins Leben von einst

Von: Katrin Hager

Teilen

Thomas Landerer sammelt seit mehr als 20 Jahren historische Postkarten, Fotografien, Lithografien und Dokumente aus seiner Heimat Weyarn. Nun hat er ein Buch zusammengestellt. © Thomas Plettenberg

Posierende Bauern und Arbeiter, vergessene Höfe, denkwürdige Ereignisse und ein untergegangenes Dorf: Einblicke in das Leben von einst gibt das Buch „Das Weyarner Land in alten Ansichten“. Thomas Landerer hat es aus seinem reichen Fundus zusammengestellt.

Weyarn – Es ist gut 20 Jahre her, da fing alles an. „Ich hatte einen schweren Unfall, bin nicht mehr rausgegangen“, erinnert sich Thomas Landerer. Ein Kollege packte ihn ein und nahm ihn mit zu einer Briefmarken-Ausstellung in München. Dort verkaufte jemand alte Ansichtskarten. Landerer war fasziniert von den Fenstern zur Vergangenheit. „Da hat das angefangen.“

Heute hat der gebürtige Esterndorfer, der in Hausham lebt, eine einmalige Sammlung von rund 3000 historischen Postkarten, Fotografien, Lithografien und Dokumenten aus seiner Heimat. „Ich hab das Ansichtskartenvirus“, sagt Landerer und lacht. Sie zeigen, wie sich Weyarn und seine Umgebung Anfang bis Mitte des vorigen Jahrhunderts verändert haben und wie die Menschen damals lebten.

Das größte Luftschiff seiner Zeit, das LZ 127 „Graf Zeppelin“, schwebte zehn Tage nach seiner Indienststellung über Holzkirchen, Weyarn und Miesbach. © Archiv Thomas Landerer

Das größte Luftschiff der Welt schwebt über Weyarn

2008 hat Landerer schon einmal ein solches Buch mit historischen Ansichten zusammengestellt. „Es war nach zwei Wochen vergriffen“, erinnert sich der Autor. Erst neulich fragte wieder jemand an, ob er noch ein Exemplar haben könne. „Scheinbar hat es den Leuten gefallen“, meint Landerer. Seit Mai hat er nun das neue Buch zusammengestellt. Der Inhalt ist komplett anders, bis auf ein Foto, das Landerer inzwischen um Infos ergänzen konnte: Das neu erbaute Luftschiff „Graf Zeppelin“ – seinerzeit das größte seiner Art – schwebt mit Passagieren wie Reichstagspräsident Paul Löbe und Technik-Pionier Oskar von Miller an Bord am 28. September 1928 über Weyarn. „Eine Rarität“, sagt Landerer. Etwas, das man selbst als versierter Sammler kaum zu Gesicht bekommt. Auch den Bau des Aussichtsturms auf dem Taubenberg, der Mangfallbrücke oder des Leitzachwerks kann man im Buch in raren Aufnahmen entdecken.

Aus Landerers Buch blicken einem Arbeiter entgegen, die beim Stollenbau von Reichersdorf zum Seehamer See auf dem Gruppenbild keck mit Zigarette im Mundwinkel posieren, einheitlich gekleidete Mitglieder des Radfahrer-Vereins Gotzing Concordia 1925 oder stolze Sportler beim Turnerfest am Taubenberg. Man ist dabei, wenn 1922 in Neukirchen die neuen Glocken für St. Dionysius mit dem Pferdefuhrwerk ankommen oder 1941 die an die Front einrückenden Soldaten aus Weyarn durchs Mühlthal zum Bahnhof Darching marschieren. Oder wenn in der Kasperlmühle in der Hitlerjugend-Führerschule 1943 Kinder militärisch gedrillt werden, wie sie wenige Jahre zuvor in dem Erholungsheim noch mit Teddybär im Arm posierten.

Ein Dorf, das es nicht mehr gibt: Unterthalham, einst mit Fabriken und eigenem Bahnhof, auf einer handkolorierten Ansichtskarte. © Archiv Thomas Landerer

Untergegangenes Dorf lebt in Farbe wieder auf

Alte Höfe, teils längst abgerissen, und ihre damaligen Bewohner leben wieder auf und auch das untergegangene Dorf Unterthalham – etwa in einer handkolorierten Postkarte, die farbig bemalt wurde. „Das sind richtige Kunstwerke“, erklärt Landerer. Auch kuriose Zeitungsmeldungen hat er aufgetrieben, wie den Bericht über einen Dieb, der dem beliebten Holzollinger Lehrer Josef Brunhuber – später nach Föching versetzt – fünf Hemden von der Wäscheleine und einer Münchnerin die goldene Uhrkette klaute.

Auf den letzten Drücker hat es auch das Brucker Kircherl noch in die Ausgabe geschafft: Das Buch war schon gedruckt, als Landerer an ein Fotoalbum kam, das St. Rupert enthielt. „Das musste noch mit.“ Kurzerhand baute Landerer die Buchrückseite um. So ist St. Rupert zwar nicht mehr drin im Buch – aber drauf.

Das Buch „Das Weyarner Land in alten Ansichten“ (140 Seiten, Farbdruck, hochwertig gebunden) gibt es für 32 Euro beim Alten Wirt und im Klostercafé Weyarn, in Naring im Gasthaus zum Goldenen Tal, in Holzolling im Gasthaus Kreuzmair sowie am 10./11. Dezember 2022 am Stand der Veteranen Neukirchen beim Christkindlmarkt Weyarn.

Lichterglanz und Budenzauber: Die Christkindlmärkte im Landkreis Miesbach im Überblick