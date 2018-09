Schon wieder: Gartenzaun von Weyarnerin angefahren

Schon mehrmals ist ein Zaun einer 63-Jährigen aus Weyarn angefahren worden. Auch jetzt hat sich der Fahrer oder die Fahrerin wieder aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Weyarn– Es ist nicht das erste Mal, dass ein Auto im Gartenzaun einer Weyarnerin landete und sich einfach aus dem Staub machte. Jetzt hat sie Anzeige erstattet. Das berichtet die Polizei über die Unfallflucht an der Straße zwischen Wattersdorf und Neukirchen:

Am Freitag wurde im Laufe des Tages der Maschendrahtzaun einer 63-jährigen Bewohnerin an der Reinthaler Straße in Weyarn zum wiederholten Mal beschädigt. Der Zaun wurde offensichtlich von einem Fahrzeug angefahren, sodass ein Zaunpfosten umgebogen wurde. Die Reparaturkosten belaufen sich auf etwa 200 Euro.

Daher hofft die Polizei nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/90740 zu melden.

mm

Alle News und Geschichten aus Weyarn und der Region lesen Sie immer aktuell nur bei uns.







Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Angelika Warmuth