Schon wieder: Teures Mountainbike aus Tiefgarage im Klosteranger gestohlen

Von: Andreas Höger

Von oben fällt er fast nicht auf: Der Edeka-Supermarkt am Klosteranger in Weyarn reiht sich nahezu perfekt in das Ortsbild ein. So wollte es der Bürgerwille. © Thomas Plettenberg

Die Bande hat es auf hochwertige Bikes abgesehen: Erneut schlugen Fahrraddiebe im Weyarner Wohnquartier Klosteranger zu. Am Montag verschwand ein teures Mountainbike. Es ist das vierte Fahrrad, das im August aus dem Wohngebiet gestohlen wurde.

Weyarn - Die Täter wussten vermutlich genau, wann und wie sie zuschlagen mussten: Erneut wurde aus einer Tiefgarage im Weyarner Wohngebiet Klosteranger ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei Holzkirchen mitteilt, wurde am Montagvormittag (29. August) zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr aus einer Tiefgarage im Prälaturhof ein auffällig rotes Herren-Mountainbike der Marke Kellys (Modell Hacker 70) von Unbekannten entwendet. Das Mountainbike war abgesperrt gewesen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1800 Euro.

Damit setzt sich die Serie von Fahrraddiebstählen in besagtem Wohnquartier fort. Die Täter haben offenbar keine Skrupel, am helllichtem Tag und mit mehreren Tagen Abstand immer wieder zuzuschlagen. Nach Angaben der Polizei kam es im August bereits zu mehreren Fahrraddiebstählen im Klosteranger. Die Tätern hatten es jeweils auf hochwertige Mountainbikes oder E-Bikes der Marken Specialized und Cube abgesehen. Der Diebstahlschaden summierte sich bisher auf 8000 Euro. Mit dem jüngsten Fall erhöht sich der Wert der Beute auf fast 10 000 Euro.

Diebstahl von 2 E-Bikes aus Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses

Der erste Fall datiert vom Wochenende 13./14. August. Zwischen 21 Uhr (Samstag) und 16 Uhr (Sonntag) ließ die Bande zwei grau-rote E-Bikes der Marke Cube (Modell: Reaction Hybrid) aus zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Baptist-Zimmermann-Straße mitgehen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den abgesperrten Kellerabteilen und brachen gewaltsam in diese ein. Neben dem Diebstahlschaden entstand Sachschaden.

Am 24. August bemerkte eine 46-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Baptist-Zimmermann-Straße 7, dass aus der Sammeltiefgarage ihr schwarz-rotes Mountainbike der Marke Specialized verschwunden war. Zuletzt hatte sie das Bike dort am 1. August gesehen. Das Damen-Mountainbike (Modell Epic) war mit einem Schloss gesichert und an einem weiteren Fahrrad und an einem Fahrradständer gesichert gewesen. Die Täter nahmen aber nur das teure Bike mit, das zweite Fahrrad ließen sie stehen. Diebstahlschaden: rund 2000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Tiefgaragen in Weyarn, speziell im Wohngebiet Klosteranger, genau ausgekundschaftet haben. Zum Abtransport der Beute muss ein entsprechend großes Fahrzeug (etwa ein Lieferwagen) genutzt worden sein. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter der Nummer 08024/90740 entgegen.

