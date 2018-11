Schwerer Unfall auf A8 Höhe Weyarn: Geretsrieder wechselt mit BMW plötzlich Spur - mit Folgen

Am Samstag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A8 Richtung Salzburg. Mit schuld war wohl ein BMW-Fahrer aus Geretsried. Er wechselte plötzlich die Spur.

Weyarn - Die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet: Gegen 13.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn A8 in Fahrtrichtung Salzburg im Gemeindebereich Weyarn ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen.

Ein 45-Jähriger aus Rheinland-Pfalz war mit seinem Mercedes auf der linken Spur der A8 Richtung Salzburg unterwegs. Parallel zu ihm wechselte ein 60-jähriger Geretsrieder in seinem BMW von der mittleren auf die linke Spur.

Schwerer Unfall auf A8 Höhe Weyarn: Polizei kümmert sich um Hundedame

Der Mercedes-Fahrer musste deshalb scharf abbremsen. und nach links ausweichen. Der 60-Jährige bemerkte die Aktion des Mercedes-Fahrer und zog zurück nach rechts - und erwischte dort einen Suzuki-Fahrer. Der Suzuki Swift schlederte nun nach rechts von der Fahrbahn und landete im Graben.

Die beiden Frauen in dem Wagen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Die Schweizerinnen hatten auch eine 12-jährige Hundedame an Bord, welche fürsorglich von Beamten der Autobahnpolizeistation Holzkirchen betreut wurde. Zum Glück wurde der Hund bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Suzuki musste mit einem Kran geborgen werden. Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer der Bergung gesperrt.

Bei dem Unfall war die Feuerwehr Weyarn im Einsatz. Außerdem die Autobahnmeisterei Holzkirchen. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich in Grenzen.

kmm

