Seehamer See: Absage an Wohn-Projekte - Hotel-Pläne bleiben

Von: Dieter Dorby

Teilen

Idyllische Lage: Das 8000-Quadratmeter-Grundstück in Seenähe wäre mit Wohnbebauung attraktiver zu vermarkten als nur mit einem Hotel, aber der kleine Ort hätte dann doppelt so viele Einwohner. © Thomas Plettenberg

Nur nichts überstürzen. Als die Eigentümer des Grundstücks am Seehamer See, auf dem der Bebauungsplan ein Hotel vorsieht, im April dieses Jahres im Gemeinderat mögliche Alternativen dazu vorstellten, wollten die Ratsmitglieder Zeit haben, um die Ideen sacken zu lassen und sich Gedanken über das Für und Wider zu machen. Und zwar ohne Zeitdruck.

Nun stand am Donnerstagabend das 8000 Quadratmeter große Grundstück erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats – Teil zwei gewissermaßen. Und das Ergebnis des Gemeinderats fiel eindeutig aus: Das Gremium will an der Bauleitplanung, die ein Hotel in Seenähe vorsieht, weiterhin festhalten. Obwohl die Eigentümer sich eine andere Verwendung für das Grundstück wünschen. Lediglich Albert Huber stimmte dagegen.

Zentrales Argument pro Hotel ist die Situation in Seeham. Im April hatte Planer Christian Goldbach vom Münchner Büro Leupold Brown Goldbach, das bereits den Klosteranger entwickelt hatte und derzeit in Miesbach den Umbau des Klosters in ein Kinderhaus verantwortet, vier Alternativen vorgestellt: Variante eins zeigte fünf Gebäude für Wohnen und Gemeinschaft; Variante zwei vereinte Seniorenwohnen und Klinik in vier Gebäuden; Variante drei wäre eine Klinik mit drei in U-Form positionierten Gebäuden, und Variante vier bot in drei parallel und stufenförmig angeordneten Gebäuden Platz für leichtes Gewerbe, Gründerzentrum und gemeinschaftliches Arbeiten.

Lesen Sie auch: So lief die Sitzung im April zum Seehamer See

Die Folge für den Ort wäre aber bei allen vier Alternativen dieselbe: Mit 30 bis 60 Wohnungen würde sich die Bevölkerungszahl gut verdoppeln. Und das in einem Dorf, das über keine Versorgungsinfrastruktur verfügt. Es gibt keinen Laden und keinen Bus.

Wie zentral die Entscheidung zu diesem Thema war, machte bereits ein Blick in den Sitzungssaal deutlich: Viele Seehamer waren gekommen, und auch die Bauwerberseite war zugegen. „Für unsere Bürger hätte eine Änderung auch nichts gebracht“, bringt Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) die Entscheidung des Gemeinderats auf den Punkt. Mit dem Beschluss werde auch die Vorgabe aus dem Landesentwicklungsprogramm umgesetzt. „Die besagt, dass Weyarn den Hauptort entwickeln soll, nicht die kleinen Ortsteile.“

Neues Leitbild

Außerdem habe sich die Gemeinde ein neues Leitbild gegeben, und das sehe ein „gemäßigtes, konzentriertes Wachstum vor“. Zumal eine Wohnbebauung mit Seeblick auch nicht Sozialwohnungen vorsehen, sondern eher das Hochpreissegment bedienen würde.

Bessere Wertschöpfung

Die ursprüngliche Planung, die ein Hotel und ein Einfamilienhaus vorsieht, bleibt damit weiterhin bestehen. Dass die Eigentümerseite viel für die Alternativplanungen investiert habe und versuche, über eine Änderung eine für sich bessere Wertschöpfung zu erzielen, sei legitim und nachvollziehbar, aber der Souverän sei der Gemeinderat. „Und aus Sicht des Rates ist diese Entwicklung strategisch nicht sinnvoll“, sagt Wöhr. „Der politische Wille ist nicht da.“

Deshalb könne er den Bauwerbern auch keine Hoffnung machen, dass sich in nächster Zeit die Vorzeichen ändern könnten. „Die Abstimmung hat den Standpunkt des alten Gemeinderats bestätigt. Und dieser Standpunkt wird für diese Amtsperiode wohl auch so bleiben.“

ddy