Seehamer See: Gemeinderat denkt über Alternativen zu Hotel nach

Von: Christine Merk

Teilen

Bisher grüne Wiese: Auf dem Areal ab der Wohnbebauung in Richtung Ufer des Seehamer Sees sieht der gültige Bebauungsplan ein Hotel vor. Die Eigentümer wünschen eine andere Nutzung. © Thomas Plettenberg

Wohnungen für Senioren, eine Klinik oder ein Zentrum für Start-ups und gemeinschaftliches Arbeiten: Könnte so die Zukunft eines Grundstücks am Seehamer See aussehen? Der Gemeinderat überlegt.

Weyarn – Muss es ein Hotel sein oder darf etwas anderes auf dem Grundstück entstehen? Mit dieser Frage sollen sich die Weyarner Gemeinderäte befassen. Zur Debatte steht die Bebauung einer etwa 8000 Quadratmeter großen Fläche an der Osterseestraße in Großseeham. Im geltenden Bebauungsplan ist auf dem Grundstück in schönster Lage nahe des Seeufers ein Hotel vorgesehen. Doch daran haben die Eigentümer kein Interesse. Architekt Christian Goldbach stellte im Gemeinderat nun mehrere Varianten für eine mögliche andere Bebauung vor.

Für Goldbach ist Weyarn kein neues Gelände. Er ist einer der Partner des Büros LBGO Loipold Brown Goldbach Architekten, welche den Klosteranger entwickelt hat. Auf diese Erfolgsgeschichte verwies Goldbach auch eingangs seines Vortrags im Gemeinderat, wo er anhand von Skizzen vier Varianten für eine mögliche Bebauung des Grundstücks in Großseeham vorstellte.

Im Weyarner Gemeinderat ist der Wunsch nach einer anderweitigen Nutzung dieser Fläche indes nicht zum ersten Mal ein Thema. Eine Wohnbebauung sei schon mehrmals zur Debatte gestanden, informiert Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) auf Nachfrage. „Aber das hat der Gemeinderat in den vergangenen Jahren immer abgelehnt.“ Nun also ein erneuter Vorstoß seitens der Eigentümer, für die Lukas Schwaiger im Gemeinderat vorsprach. Man wolle das Areal nicht Investoren von außerhalb überlassen, erklärte dieser, sondern stattdessen selbst entwickeln, und zwar in Absprache und zusammen mit der Gemeinde. Zur Frage sei gestanden: „Wie kann man aus dem Grundstück mehr machen?“

Vier alternative Varianten werden präsentiert

Dazu hat sich Goldbach einiges einfallen lassen. Er präsentierte vier Varianten, sehr unterschiedlich sowohl hinsichtlich Form und Platzierung der Gebäude als auch der Nutzung: Variante eins zeigte fünf Gebäude für Wohnen und Gemeinschaft. Variante zwei vereint Seniorenwohnen und Klinik in vier Gebäuden; Variante drei wäre eine Klinik aus drei in U-Form positionierten Gebäuden, und Variante vier bietet in drei parallel und stufenförmig angeordneten Gebäuden Platz für leichtes Gewerbe, Gründerzentrum und gemeinschaftliches Arbeiten. Bürgermeister Wöhr hatte schon eingangs erklärt, dass es in dieser Sitzung darum gehe, andere Nutzungsmöglichkeiten für das Areal als durch ein Hotel vorzustellen. Eine Diskussion wollte er ausdrücklich noch nicht. Die Gemeinderäte sollten die Ideen „sacken lassen“ und sich Gedanken machen. Zeitdruck gibt es dabei nicht, sagte Wöhr auf Nachfrage. Im Bebauungsplan ist ein Hotel vorgesehen. Wenn etwas anderes entstehen soll, muss der Bebauungsplan geändert werden, und das kann nur der Gemeinderat.

Bleibt der öffentliche Zugang zum Ufer?

Egal, wie es weitergeht und was auf dem Areal gebaut wird: Ein öffentlicher Zugang zum See wird erhalten bleiben. Der Gemeinde gehört ein Streifen auf dem besagten Grundstück, durch den dieser Zugang gesichert ist. Auf einen anderen positiven Aspekt wies Goldbach außerdem hin. Bei allen Varianten ist kein Baumbestand von der Bebauung betroffen.