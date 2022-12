Sendlinger Mordweihnacht: Stammt der Volksheld „Schmied von Kochel“ aus Weyarn?

Von: Jonas Napiletzki

„Eine gewisse Erfüllung“: Kaspar Riesenberger betreibt seit über 20 Jahren Ahnenforschung. Nun wurde ihm ein Auszug aus dem Kirchenmatrikel zugeschickt, der die Herkunft von Balthasar Riesenberger belegt. © Thomas Plettenberg

Vor 317 Jahren ereignete sich die Sendlinger Mordweihnacht, bei der Balthasar Riesenberger aus Weyarn starb. Nachfahre Kaspar Riesenberger vermutet ihn hinter dem „Schmied von Kochel“.

Weyarn – Der „Schmied von Kochel“ wird im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als Volksheld verehrt, ihm sind Gedenktafeln, Festspiele und Erzählungen gewidmet. Knapp eine Fahrtstunde von Kochel entfernt wachsen nun Zweifel daran, von welcher Person die Figur tatsächlich inspiriert wurde – und ob das Pfarrdorf überhaupt etwas damit zu tun hatte.

Ein Nachfahre von Balthasar Riesenberger ist überzeugt, mit just dem Schmied verwandt zu sein, der in der Sendlinger Mordweihnacht zugegen war und später zum Ursprung der Sagen-Figur geworden sein könnte. Mit Kochel, sagt Kaspar Riesenberger, hatte sein mutmaßlicher Onkel aber nichts zu tun. Die Familie komme schon immer aus der heutigen Gemeinde Weyarn. Damit wäre das Wahrzeichen des Nachbarlandkreises zumindest in seiner örtlichen Zuordnung in Frage gestellt.

Die Historie selbst wurzelt im Spanischen Erbfolgekrieg, in dessen Folge Österreich Bayern besetzte – mit drastischen Folgen für die Bevölkerung. Zwangsrekrutierungen und Steuererhöhungen durch die Kaiserlichen Truppen führten der Geschichte nach zum Aufstand unter Bauern, der in der Nacht auf den 25. Dezember 1705 in der Sendlinger Mordweihnacht gipfelte. Beim Aufstand der Oberländer sollen über 1000 Teilnehmer gestorben sein – auch Balthasar Riesenberger war laut Kirchenmatrikel aus dem heutigen Weyarner Gemeindeteil Neukirchen unter den Opfern, berichtet Kaspar Riesenberger.

Kaspar Riesenberger ist mit Balthasar Riesenberger verwandt

Der 69-jährige Rentner lebt im Ortsteil Fentbach. „Die Leute haben mich oft auf meinen Namen angesprochen“, sagt Riesenberger. Deshalb hatte der frühere Landmaschinenmechaniker schon vor über 20 Jahren mit der Ahnenforschung begonnen – geschichtlich interessiert war er schon immer. Riesenberger fuhr oft zum Archiv der Erzdiözese München und Freising. Über die Jahre sammelten sich dicke Ordner mit Auszügen aus Kirchregistern, Belegen und Kopien. „Bis mir das Archiv kürzlich die Kopie des Kirchenbuchs zugeschickt hat.“ Darin werde Balthasar Riesenberger mit Geburt am 13. Januar 1645 benannt – nachweislich ein Schmied aus Neukirchen, dem viele Generationen im Beruf nachfolgten. „Auch ich habe Schmied gelernt – und Balthasar ist vermutlich ein früher Onkel von mir“, sagt der 69-Jährige. Vielleicht sei er in direkter Linie verwandt, das sei noch unklar.

Jedenfalls bewiesen ist für den Nachfahren, dass Balthasar Riesenberger existierte, dass er Schmied war und an der Sendlinger Mordweihnacht beteiligt war. Ebenfalls belegt sei, dass jener Balthasar Riesenberger aus Weyarn stammt. „Er hat 1645 in den Weiler Bach eingeheiratet.“

Kaspar Riesenberger vermutet nun, dass in der Zuordnung des Schmieds der Ortsname vertauscht wurde. Der Name sei wohl lange nicht erzählt, später „vermarktet“ und als Legende teils neu erfunden worden. „Das geniert mich schon“, sagt Riesenberger. Vor allem gehe es ihm aber darum, sich in die Zeit einzufühlen. Ob Balthasar der Sagen-Figur „Schmied von Kochel“ zugeordnet werden könne, „kann man nicht so genau sagen“. Aber: „Es ist fast klar, dass der Schmied nicht aus Kochel kommt.“ Der Archiv-Fund sei für ihn „eine gewisse Erfüllung“. Aber: „Ich will keine Konfrontation.“ Wenn Kochel die Geschichte aufarbeiten wolle, müsse das schon auf eigenen Wunsch passieren.

Historiker bestätigt: Schmied hat Kochel-Bezug wohl erst später bekommen

Ähnliche Zweifel am Ortsbezug Kochel hat auch Miesbachs Stadthistoriker Alexander Langheiter. Der Wissenschaftler hat sich in einer Publikation auch dem Namen Riesenberger gewidmet und sagt: „In den originalen Aufzeichnungen über die Sendlinger Mordweihnacht wird nie ein Schmied von Kochel erwähnt.“ Balthasar Riesenberger sei den Aufzeichnungen nach dabei und später auch Schmied gewesen. „Vermutlich bringt ihn dieser Umstand mit der Figur ,Schmied von Kochel‘ in Verbindung.“

Allerdings habe Riesenberger keine bekannte Verbindung zu Kochel. „Auch ist kein Opfer der Sendlinger Mordweihnacht bekannt, das aus Kochel stammte.“ Nachgewiesen sei indes, dass erst im 19. Jahrhundert – deutlich nach der Sendlinger Mordweihnacht – Figuren wie der Schmied von Kochel identitätsstiftend aufgegriffen und aufgewertet worden seien.

„Dass es bei den Kämpfen jemanden gab, der besonders lange durchgehalten hat, mag sein“, sagt Langheiter. Der Name „Schmied von Kochel“ selbst sei aber weit später geprägt worden. „Insofern muss man mit der Zuordnung einer wahren Person zum Schmied von Kochel sehr vorsichtig sein – man kann es eben nicht sicher sagen.“ nap

