Teilnehmer aus Weyarn erzählt: So war es bei der ZDF-Küchenschlacht mit Johann Lafer

Julian Dürr aus Weyarn ist bei der Küchenschlacht im ZDF angetreten. Im Interview erzählt er, wie es war und warum er für Starkoch Johann Lafer Fleischpflanzerl gemacht hat.

Weyarn – Angefangen hat alles vor gut sechs Jahren mit einem Kuchen. Vom Backen kam Julian Dürr, 21, zum Kochen. Aus den ersten Gehversuchen am Herd daheim in Weyarn wurde schnell eine große Leidenschaft. In der ZDF-Sendung Küchenschlacht hat Dürr nun sein Können auf die Probe gestellt. Unter den Anweisungen und Sticheleien von TV-Koch Johann Lafer kredenzte er den Juroren erst Schweinefilet mit Rotweinsauce und Süßkartoffelstampf sowie später dann Kokos-Curry-Suppe mit Garnelen am Zitronengras-Spieß. Fürs Finale reichte es nicht. Zurecht, sagt der 21-jährige, der eine Ausbildung zum Kinderpfleger macht. Im Interview erzählt er von der Aufzeichnung, sein angespanntes Verhältnis zu asiatischen Gerichten und ersten Koch-Anfragen.

Herr Dürr, Butter bei die Garnelen, was war bei der Kokos-Curry-Suppe los?

(lacht) Die Konsistenz war zu dick! Der Johann (Lafer; Anm. d. Red.) meinte, ich soll noch Brühe nachgießen, aber es wurde trotzdem nicht so dünn, wie ich mir es vorgestellt hab’. Das war der ausschlaggebende Grund, warum ich ausgeschieden bin.

Am Herd standen Sie im Finale dennoch...

Ich dürfte zuschauen, und dann sollte ich auf einmal die Fleischpflanzerl vom Johann fertig kochen, während er die Sendung moderiert.

Herr Lafer hat Ihnen kurzer Hand etwas Nachhilfe im Pfannen-Schwenken gegeben. Hat’s geholfen?

Klar!

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie teilgenommen haben?

Ich schaue die Sendung seit ein paar Jahren und koche selber oft und gerne. Dann habe ich mich einfach mal angemeldet, aber ich wusste ja nicht, wie hoch die Chancen sind, dass ich tatsächlich genommen werde. Ein paar Wochen später kam die Zusage.

Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Einfach wild drauf losgekocht oder wussten Sie, was kulinarisch auf Sie zukommt?

Es gab verschiedene Themen. Am Montag war das Leibgericht dran, am Dienstag dann Mottotag: asiatische Küche. Die Gerichte, die ich mir ausgesucht habe, habe ich dann Probe gekocht. Das war’s.

Asia-Suppe oder Schweinefilet, was gibt‘s bei Dürrs, wenn Sie am Herd stehen?

Ich esse gerne asiatisch, aber wenn ich koche dann deftige Hausmannskost.

Männer in Ihrem Alter beschränken sich bei kulinarischen Gehversuchen auf Tiefkühlpizza und Schnitzel. Sie zaubern Rotweinsaucen und Süßkartoffelstampf. Wie kommt’s?

Meine Mama hat da großen Einfluss gehabt. Und, dass ich schon früh selbst für mich gekocht habe, wenn meine Mama gearbeitet hat. Durchs Schauen der ganzen Kochsendungen bekomme ich immer wieder verschiedene Anreize.

Wie war es für Sie, vor laufenden Kameras und Publikum zu kochen?

Ich habe generell kein Problem, vor Publikum zu reden oder eben zu kochen. Außerdem war ich mit der Schule mal bei einer TV-Aufzeichnung. Beim Kochen ist die Anspannung aber größer als daheim. Neue Küche, neue Anordnung, der Zeitdruck. Aber es war ein super Erlebnis.

Sind Sie frustriert, dass vorm Finale Schluss war?

Frustriert nicht, aber ich war enttäuscht, dass die Suppe nicht so geklappt hat wie daheim. So wie ich gekocht habe, bin ich verdient rausgeflogen. Das Kochen an sich war einfach, aber im Vergleich zu den anderen war das Gericht dann auch zu einfach.

Sie sind Sprecher des AK Jugend. Bieten Sie dort ab sofort Kochkurse an?

(schmunzelt) Soweit ist es noch nicht! Aber in meiner Klasse an der Berufsschule gab’s einige Anfragen, wann ich endlich für sie was koche.

Probieren Sie es dann mit der Kokos-Curry-Suppe nochmal?

Nein! Wenn dann gibt’s das Schweinefilet.