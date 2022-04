Mit über 1,1 Promille in Thalham erwischt: 33 Jähriger kassiert Strafanzeige

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Bei einer Verkehrskontrolle in Thalham stoppten Münchner Bereitschaftspolizisten einen betrunkenen Autofahrer (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Illustration

Bereitschaftspolizisten aus München haben einen 33-jährigen Autofahrer aus Weyarn in Thalham kontrolliert. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben - er war stark betrunken.

Thalham - Gegen 14 Uhr hatte ein 33-jähriger Weyarner bereits über 1,1 Promille Alkohol in seinem Atem - das fanden Bereitschaftspolizisten aus München bei einer Verkehrskontrolle in Thalham (Gemeinde Weyarn) am Freitag, 15. April, heraus. Einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Holzkirchen zufolge war der Autofahrer auf der Staatsstraße 2073 unterwegs. Bei der Kontrolle „wurde festgestellt, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand“.

33-jähriger Autofahrer wird angezeigt

Der durchgeführte Alkotest habe den Wert von über 1,1 Promille ergeben. Es folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Strafanzeige eingeleitet.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.