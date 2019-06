Tod in der Mangfall: 46-Jähriger ertrinkt in Wasserwalze

Es gibt keine Hoffnung mehr: Der 46-jährige Pakistani, der am Sonntag bei Thalham Abkühlung in der Mangfall suchte, ist sehr wahrscheinlich ertrunken. Er war unweit einer Brücke in eine Wasserwalze geraten. Trotz intensiver Suche gelang es bis gestern nicht, seine Leiche zu finden.

Thalham – Er suchte Erfrischung an einem heißen Sommertag – und fand den Tod: Ein Asylbewerber, der in einer Sammelunterkunft in Thalham (Gemeinde Weyarn) wohnt, kam am Sonntag in der eiskalten Mangfall in einer Wasserwalze ums Leben. Der 46-Jährige gilt offiziell als vermisst, da seine Leiche nicht gefunden wurde; die Polizei geht jedoch davon aus, dass der Mann ertrunken ist. Vermutlich war er Nichtschwimmer.

Mittlerweile hat die Polizei ein genaueres Bild davon, wie sich das Unglück abgespielt hat. Der Pakistani war mit einem Mitbewohner unterwegs, einem 36-jährigen Türken. Die beiden wollten an der Mangfall den schönen Sommertag genießen und hatten laut Polizei auch Alkohol konsumiert. Wenige Meter von der Stahlbrücke (Gotzinger Straße) entfernt fanden sie eine Stelle, um direkt ans Ufer zu gelangen und sich Abkühlung zu verschaffen.

Wie der 36-jährige Begleiter zu Protokoll gab, war der 46-Jährige schon zweimal im kalten Wasser gewesen, ehe er gegen 11.30 Uhr ein drittes Mal Erfrischung suchte. Er sprang von einem etwas erhöhten Punkt in den Fluss, verlor im Wasser aber offenbar die Balance. Zum Verhängnis wurde ihm eine nur wenige Meter entfernte Wasserwalze. Laut Polizei wurde der Asylbewerber unter Wasser gedrückt.

Sein Begleiter musste hilflos zusehen, wie der 46-Jährige in der Walze verschwand. „Die Mangfall schaut trotz ihres derzeit erhöhten Wasserstands recht harmlos aus“, sagt eine Polizeisprecherin, „aber die Unterströmungen speziell an diesen Walzen können tückisch sein.“

Schließlich beobachtete der 36-Jährige, wie der leblose Körper seines Mitbewohners in der Strömung abtrieb. Er suchte Hilfe und fand eine Gruppe von Kajaksportlern aus Augsburg, die an dieser Stelle gerade starten wollte. In seiner Aufregung hatte der kaum Deutsch sprechende Türke einige Mühe, den Kajakfahrern klar zu machen, was passiert war. Eine Frau aus der Gruppe setzte den Notruf gegen 11.45 Uhr ab.

Etwa 80 Rettungskräfte von Polizei, DLRG, BRK, Feuerwehr und Wasserwacht rückten aus. „Wir haben die Ufer vom Unglücksort bis zur Autobahnbrücke fußläufig abgesucht“, berichtet Alexander Schwarz, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Miesbach.

Ein Polizeihubschrauber flog den Fluss mehrfach bis Rosenheim ab. Vom Vermissten fand sich keine Spur. Gegen 18 Uhr wurde die Suche eingestellt.

Die Mangfall führt derzeit etwa 30 Zentimeter mehr Wasser als üblich, die Strömung ist stark, es bilden sich vielerorts Strudel. Eine Fortsetzung der Suche sei derzeit sinnlos, da im brauntrüben Wasser kaum etwas zu erkennen sei, sagt Jürgen Thalmeier, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd. Der Körper kann sich unter Wasser in Treibholz verfangen haben. „Bei der derzeitigen Strömung ist auch möglich, dass der Mann bis in den Inn abgetrieben wurde“, so Thalmeier. Erst an der Staustufe bei Schechen würde der Körper aufgefangen werden.

Ob Schwimmer oder Nichtschwimmer: Selbst kleine Wasserwalzen können schnell zu tödlichen Fallen werden, wie Wasserwachtler Alexander Schwarz betont. Wie in einer Waschmaschine werde man von der Wucht des Wassers immer wieder nach unten gedrückt. Ein Entkommen gibt es in der Regel nur, wenn man sich auf den Grund ziehen lässt und von dort aus der Gefahrenzone taucht. „Aber wer schafft es schon, in so einer Situation so abgeklärt zu reagieren?“