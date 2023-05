TV-Sender berichtet über Weyarner Kletter-Therapeutin

Von: Bettina Stuhlweißenburg

An der Wand: Larissa Kranisch hilft den Teilnehmern ihrer Boulder-Kurse, Ängste zu überwinden. © Privat

Larissa Kranisch aus Weyarn gibt Boulder-Kurse zur Prävention psychischer Erkrankungen.

Weyarn – Seit 2019 bietet Larissa Kranisch therapeutisches Klettern an – eine Sportart, die psychisch Kranke bei der Genesung unterstützen kann (wir berichteten). Jetzt fragen auch immer mehr Gesunde ihr Angebot nach, um gar nicht erst eine Depression oder einen Burnout zu erleiden. Vor allem Eltern, die bei ihrem Kind eine Verhaltensauffälligkeit wie ADHS bemerken, wünschen sich eine Begleitung durch die 33-jährige Wirtschaftspsychologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. „Ich denke, dass das eine Folge von Corona ist“, meint die Weyarnerin. Auch Angehörige psychisch Kranker melden sich derzeit häufig an, um ihre eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Nun hat das ZDF einen Beitrag über Kranisch und ihre Kollegin, die Sportpsychologin Sabrina Höflinger (32), für die Dokumentationsreihe „plan b“ gedreht (zu sehen in der ZDF Mediathek unter dem Suchbegriff „Stärker als die Angst“). „Ich habe es mir herausfordernder vorgestellt, vor der Kamera zu stehen, als es dann tatsächlich war“, erzählt Kranisch. Allerdings sei auch weniger sie selbst im Fokus gestanden, sondern eine Kursteilnehmerin, die mit Ängsten und einem schlechten Selbstwertgefühl zu kämpfen habe. „Ich finde es toll, dass darüber berichtet wird, denn es trägt zur Entstigmatisierung psychisch Kranker bei“, sagt Kranisch.

Zwei Tage dauerten die Dreharbeiten im Stuntwerk in Rosenheim. Der Kurs, den das TV-Team begleitete, sei extra für die Dreharbeiten gebildet worden. „Um sicherzustellen, dass die Protagonisten mit der Begleitung und Ausstrahlung auch einverstanden sind.“ Schließlich sei das ein sensibles Thema.

Wie das ZDF auf sie aufmerksam geworden ist? Das weiß die Klettersportlerin nicht. „Die haben sich auf einmal bei mir gemeldet, was mich natürlich gefreut hat.“ Kranisch vermutet, dass der Sender über Medienberichte, unter anderem im Holzkirchner Merkur, auf sie aufmerksam geworden ist.

Kranisch hat ihre Kurse gemeinsam mit der Sportpsychologin Sabrina Höflinger entwickelt. Therapeutisches Bouldern und Klettern kann bei der Überwindung von Depressionen und Angststörungen helfen, das hat eine Studie der Universität Erlangen gezeigt. „Beim Bouldern konzentriert man sich auf das Hier und Jetzt. Man achtet nur darauf, wohin man seinen Fuß oder seine Hand als nächstes setzt“, erklärt Kranisch. Das führe zu einer Auszeit für den Kopf – Grübeln oder Zwangsgedanken haben keine Chance. Auch in der Prävention erzielt therapeutisches Klettern gute Ergebnisse. „Mit Blick auf den Mangel an Therapieplätzen ist Prävention ein hohes Gut“, sagt Kranisch. Ihr zufolge müssen psychisch Kranke drei bis neun Monate auf eine Therapieplatz warten.

Ab 29. Mai starten an fünf Standorten, darunter in der Kletterhalle in Weyarn, achtwöchige Kurse, die sich an jene richten, der sich einem Burnout nahe fühlen oder die sich in einer Lebenskrise befinden. Anmeldungen unter www.kletternundtherapie. de.

