Unbekannter drängt 18-Jährigen von Fahrbahn ab - und flüchtet

Wegen eines Unbekannten musste ein 18-Jähriger am Donnerstag ins Bankett ausweichen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Geflüchteten.

Weyarn - Die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet: Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Weyarn befuhr am Donnerstag gegen 06.20 Uhr mit seinem VW Golf die Stürzlhamer Straße von Neukirchen in Richtung Stürzlham. Auf der Ortsverbindungsstraße kam ihm ein Fahrer in einem Pkw entgegen. Dieser fuhr so mittig, dass der 18-Jährige ins Bankett ausweichen musste. Dabei fuhr er sechs Holzpfosten eines angrenzenden Weidezauns um.

Ohne sich um den Unfall bzw. die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Weder Automarke noch Kennzeichen sind bekannt. Der 18-Jährige aus Weyarn erlitt ein Schleudertrauma. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Der Sachschaden am Zaun wird auf 50 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zum gesuchten Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/9074-0 entgegen.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / David Ebener