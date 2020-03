Unfall auf A8 bei Weyarn: Lkw übersieht Auto und bringt es ins Schleudern

Am Verkehrsaufkommen kann es nicht gelegen haben: Zu einem Unfall ist es auf der A8 bei Weyarn gekommen. Ein Lkw hat ein Auto übersehen.

Weyarn - Wie die Autobahnpolizeistation auf Nachfrage mitteilt, hat sich der Unfall am Freitag, 20. März, gegen 18.45 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Weyarn und der Mangfallbrücke ereignet. Ein Lastwagen haben ein Auto quasi „abgeschossen“. Der Pkw kam daraufhin ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Die Ursache ist noch ungeklärt, auch zu den Personalien der Unfallbeteiligten oder der Schadenshöhe konnte die Polizei am Freitagabend keine Angaben machen. Die Autofahrerin sei aber zur Abklärung möglicher Blessuren ins Krankenhaus gebracht worden.

Wegen der Ausgangsbeschränkungen durch das Coronavirus herrschte aber wenig Verkehr auf der Autobahn, insofern kam es durch den Unfall auch nicht zu einem größeren Stau.

sg