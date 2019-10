Unfall auf A8: Skoda schleudert in Waldstück - Langer Stau

Aus ungeklärter Ursache ist eine 72-jährige Kroatin auf der A8 zwischen Irschenberg und Weyarn ins Schleudern geraten. Sie wurde leicht verletzt. Ein Stau war die Folge.

Weyarn - Die Autobahnpolizeistation Holzkirchen berichtet:

Am Samstag, 12. Oktober, gegen 12.30 Uhr befuhr eine 72-jährige Kroatin mit ihrem Pkw Skoda den linken dreier Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung München. Zwischen den Anschlussstellen Irschenberg und Weyarn zog sie aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich ganz unvermittelt über zwei Fahrstreifen nach rechts in den Grünstreifen, wo sie zunächst mit einem Autobahnschild kollidierte. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug in Richtung eines angrenzenden Waldstücks, wo sich dieses einmal um die eigene Achse drehte und dort schließlich zum Stehen kam.

Die Fahrerin konnte ihren Pkw selbstständig verlassen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurden ein Verkehrszeichen und ein Wildschutzzaun stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf circa 13000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Weyarn und Irschenberg sowie die Autobahnmeisterei Holzkirchen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb sich ein fünf Kilometer langer Rückstau bildete.

mm