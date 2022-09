Audi-Fahrer (18) gerät in Gegenverkehr: 120.000 Euro Schaden

Auf der Wattersdorfer Straße (Archivbild) bei Weyarn verursachte ein 18-Jähriger einen Unfall, als er in den Gegenverkehr geriet.

Unfall in Weyarn

Rund 120.000 Euro Sachschaden sind am Freitag bei einem Unfall in Weyarn entstanden. Ein 18-Jähriger war in den Gegenverkehr geraten.

Weyarn - Bei einem Verkehrsunfall in Weyarn auf der Wattersdorfer Straße, etwa 500 Meter nach der Ortsausfahrt Weyarn, ist am Freitag hoher Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 18-jähriger Weyarner kurz vor 8 Uhr früh mit einem Audi S1 Sportback die Wattersdorfer Straße ortsauswärts. Ein 62-jähriger Weyarner kam mit seinem VW Multivan in Fahrtrichtung Ortsmitte Weyarn entgegen.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 18-jährige Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Der VW-Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein beherztes Ausweichmanöver zwar noch verhindern, schildert die Polizei. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit krachte der Audi-Fahrer aber in die linke Seite des VW. Beide Fahrzeuge wurden anschließend auf eine angrenzende Wiese geschleudert.

Alle Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt, teilt die Polizei Holzkirchen mit. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 120.000 Euro.

ag