Urteil nach Nötigung auf der Autobahn

Auf der Autobahn bei Weyarn drängte der 57-Jährige eine Autofahrerin in die Leitplanke und nötigte sie mit gefährlichen Bremsmanövern (Symbolbild). © Marcus Führer

Seine Beteuerungen „reinen Herzens“ halfen ihm wenig: Ein Autobahndrängler aus Österreich ist am Amtsgericht Miesbach zu einer Geldstrafe und einem Fahrverbot verurteilt worden.

Weyarn – Wegen Nötigung stand ein 57-Jähriger aus Tiefgraben in Oberösterreich vor Gericht. Laut Anklage soll er auf der A8 bei Weyarn eine andere Fahrerin durch ein riskantes Überholmanöver gefährdet haben. Deshalb war Strafbefehl gegen ihn ergangen. Gegen die Höhe der Geldstrafe (60 Tagessätze à 50 Euro) hatte der 57-Jährige aber Widerspruch eingelegt. Nun kam es zur Verhandlung am Amtsgericht Miesbach.

Im September vergangenen Jahres war der Angeklagte laut Anklage mit seinem Kleinbus auf der Autobahn Richtung München auf der linken Spur unterwegs gewesen. Auf Höhe Weyarn habe er eine vor ihm fahrende Frau überholen wollen und sei äußerst dicht auf deren Pkw aufgefahren. Da ihm die Fahrerin wohl nicht rasch genug Platz machte, habe er auf die mittlere Spur gewechselt und sie rechts überholt – dies derart dicht, dass die Fahrerin gegen die Leitplanke gedrängt worden sei. Daraufhin habe er sich wieder vor ihr eingeordnet und zweimal sehr scharf abgebremst, was die Fahrerin zu riskanten Bremsmanövern gezwungen habe.

Drängler will Vorfall gar nicht bemerkt haben

Er habe nicht realisiert, dass überhaupt etwas passiert sei, gab der Angeklagte selbst vor. Erst bei einem Halt an der Raststätte Vaterstetten sei er von einem anderen Pkw-Fahrer darauf angesprochen worden. „Das kann ich reinen Herzens und Gewissens sagen“, beteuerte der Angeklagte. Der Strafbefehl sei „ganz schön hoch ausgefallen für jemanden, der nichts gemacht hat“.

Der Angeklagte schilderte seine angespannte finanzielle Situation, die durch gesundheitliche Probleme und dadurch bedingten Jobverlust immer drückender geworden sei. Er erhalte kein Krankengeld und müsse von Rücklagen aus dem Verkauf seines Hauses leben, dessen Erlös zur Hälfte an seine Ex-Frau gegangen sei. Seine Freundin greife ihm zusätzlich finanziell unter die Arme, wenn es nötig werde. Ob er denn Schulden habe, fragte Richter Walter Leitner. 245 000 Euro bei der Bank, gab der 57-Jährige an. Wenn er die Geldstrafe bezahlen müsse, könne er den Familienunterhalt nicht mehr bestreiten, appellierte er an die Milde des Gerichts. Derzeit besuche er Kurse, um beruflich auf einer Bohrinsel in Norwegen wieder Fuß zu fassen. Den Lehrgang müsse er selbst finanzieren.

Richter: „Denkzettel nötig“

Am Strafmaß selbst, also der Anzahl der Tagessätze, war derweil wenig zu rütteln. Schon im Juli 2022 war der Mann wegen eines Verkehrsdelikts – Fahrerflucht – zu einer Geldstrafe und einem Monat Fahrverbot verurteilt worden. Vor diesem Hintergrund forderte der Staatsanwalt erneut eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro. Zudem sei ein Fahrverbot von bis zu sechs Monaten zwingend erforderlich, damit der Angeklagte sein Verhalten gründlich überdenke. „Damit sind meine Zukunftschancen futsch, ich komme nie mehr zurück ins Arbeitsleben“, warb der Drängler um Mitleid.

Richter Walter Leitner ließ sich davon nicht beeindrucken. Er verhängte neben der Geldstrafe ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland, da „bei solch ignorantem Verhalten ein Denkzettel nötig ist“. Mit einer Tagessatzhöhe von 15 Euro sei der 57-Jährige auch deutlich besser weggekommen.

Seine Freundin könne ihn ja bis zur Grenze fahren und er seine Kurse in Dänemark fortsetzen, zeigte sich der Angeklagte erleichtert.

stg