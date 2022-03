Drei Kälber tot: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Von: Andreas Höger

Ehe die Flammen auf Gebäude übergreifen konnten, gelang es dem Landwirt, den Brand der Kälberboxen selber in den Griff zu bekommen. © Thomas Plettenberg

Beim Versuch, Kälber vor dem Flammentod zu retten, zog sich am Montag eine 76-jährige Bäuerin in Kleinhöhenkirchen (Gemeinde Weyarn) Verbrennungen zu. Zu dem Brand auf dem Bauernhof hat die Polizei jetzt neue Einzelheiten bekannt gegeben.

Kleinhöhenkirchen – Zum Brand auf einem Bauernhof in Kleinhöhenkirchen (Gemeinde Weyarn), bei dem am Montag (28. Februar) drei Kälbchen starben, hat die Polizei am Dienstag weitere Einzelheiten mitgeteilt. Demnach erlitt die 76-jährige Bäuerin beim Versuch, die Kälber vor den Flammen zu retten, selbst leichte Verbrennungen an den Händen und im Gesicht; sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ausgangspunkt des Brandes war eine Tonne im Hof des Anwesens, in der mutmaßlich die Bäuerin alte Kartonagen durch Verbrennen entsorgen wollte. Das Feuer jedoch geriet außer Kontrolle: Ein durch Wind begünstigter Funkenflug entzündete offenbar sehr schnell die nahe gelegenen Kälberboxen, in denen sich vier Jungtiere befanden.

Der Bäuerin gelang es nur noch, ein Kalb in Sicherheit zu bringen. Ein Tier verendete im Feuer; zwei weitere erlitten laut Polizei so schwere Verbrennungen, dass sie der rasch hinzugekommene Tierarzt einschläfern musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Den Brand hatte der Landwirt (49) selbst löschen können, ehe die Flammen aufs Hauptgebäude übergreifen konnten. Die Feuerwehren Weyarn und Sonderdilching übernahmen die Nachlöscharbeiten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Müll darf grundsätzlich nicht verbrannt werden

Nach ersten Erkenntnissen stand die Feuertonne zu nah an den Wirtschaftsgebäuden und an den Kälber-Boxen. „Entscheidend ist, ausreichend Abstand zwischen Feuerquellen und Gebäuden zu halten“, betont Kreisbrandrat Anton Riblinger. Grundsätzlich sei jedoch dringend davon abzuraten, Müll jeglicher Art zu verbrennen. „Dafür gibt es im Landkreis Abfalltonnen, die regelmäßig geleert werden.“

Nach Angaben von Christian Webert, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen, gelten für Feuer auf Bauernhöfen fast die gleichen Regeln wie für private Grundstücke. „Mir sind keine Sonderregeln bekannt“, sagt Webert auf Nachfrage. Einzige Ausnahme seien Daxenfeuer, um bei der Forstarbeit Schlagabraum zu verbrennen.

Diese Räumfeuer gibt es mittlerweile aber nur noch selten, wie der Kreisbrandrat erklärt. „Was beim Holzeinschlag nebenher anfällt, wird heutzutage meistens gehäckselt, um es weitervermarkten zu können“, weiß Riblinger. Sollten Landwirte trotzdem Räumfeuer planen, müssen diese bei Polizei und der Gemeinde angemeldet werden. Ansonsten sei davon auszugehen, dass die Rauchentwicklung zu Fehlalarmen führt, die für die Feuerwehr mit unnötiger Mehrbelastung verbunden seien.

