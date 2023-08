Versöhnliche Kämpferin: Hospizgründerin wird 75 - und hat noch Pläne

Will eine Stiftung gründen: Helena Snela sucht Unterstützer, um die Arbeit der Hospizgemeinschaft, das Sterben in Würde und Geborgenheit in der Zukunft sicher zu stellen. Am 14. August wird sie 75 Jahre alt.

Stiftung für Domicilium in Weyarn

Stark aber feinfühlig, spirituell, aber auch pragmatisch, kämpferisch und versöhnlich zugleich: Helena Snela hat viele Facetten. Jetzt wird die Gründerin der Weyarner Hospizgemeinschaft Domicilium 75 Jahre alt. Für die Psychologin kein Grund, in den Ruhestand zu gehen – im Gegenteil.

Weyarn – Da sitzt sie also, die Frau, von der alle so respektvoll sprechen, dass man fast Ehrfurcht verspürt, noch dazu an diesem Ort, an dem Sterbende hinübergehen. Doch die Befangenheit verfliegt schnell: Helena Snela bietet Kaffee und Kuchen an, schenkt Wasser ein. Dass sie aus Anlass ihres bevorstehenden Jubiläums bereit ist, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, liegt nicht etwa daran, dass sie gern im Mittelpunkt steht. Ihr geht es um die Sache: Das Domicilium in Weyarn, das eine Hospizgemeinschaft, einen Pflegedienst, ein Meditationshaus und eine Akademie zur palliativ-spirituellen Fortbildung umfasst, soll eine gemeinnützige Stiftung werden. „Um die Nachhaltigkeit unserer Arbeit zu sichern“, sagt Snela. Denn der Träger der Einrichtung heißt zwar „Stiftung Domicilium“, ist aber der Rechtsform nach ein Verein.

Snela und ihr inzwischen verstorbener Mann Bogdan hatten die Einrichtung, in der Menschlichkeit und Spiritualität zwei Seiten derselben Medaille sind, ab Ende der 80er-Jahre mit großem persönlichem Einsatz aufgebaut. Snela ist in allen Bereichen des Domiciliums engagiert. Sie entwickelte die palliativ-spirituellen Fortbildungsangebote und lehrt sie. Sie praktiziert Jin Shin Jyutsu, eine alternativmedizinische Behandlung und begleitet Sterbende. Ob sie Angst vor dem Tod hat? „Wenn ich ehrlich bin: Ein gewisses Unbehagen begleitet mich“, sagt sie. „Denn auch, wenn man den Glauben hat, dass der Tod nicht das Ende ist, auch wenn man nicht leiden muss: Wir verlassen das Gewohnte.“

Stiftungsgründung braucht Kapital

Für die Gründung einer Stiftung braucht Snela nun einen Grundstock von 100 000 Euro. Deshalb sucht sie derzeit Spender, Mäzene und Erblasser, die bereit sind, ihre Sache zu unterstützen.

Keine leichte Aufgabe. Aber was ist schon leicht im Leben der 1948 Geborenen, die in den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren mit vier Geschwistern nahe der Stadt Lublin im Osten Polens aufwuchs? Und die als Kind schwer krank war. Im Alter von sechs Jahren kam Snela erstmals ins Krankenhaus. Fünf lange Jahre lebte sie getrennt von ihrer Familie in Kliniken und Sanatorien. „Ich habe in dieser Zeit Trennungsschmerz und ein Gefühl ständiger Sehnsucht erlebt“, erinnert sich Snela, „das hat mich sehr geprägt.“

Und weil, wie Snela sagt, die Biografie der Schlüssel zum gesamten Leben ist, verwundert es nicht, dass sie später an der Katholischen Universität in Lublin Philosophie und Psychologie studierte mit Schwerpunkt auf Entwicklungspsychologie. „Aufgrund der Traurigkeit, die ich als Kind erlebt habe, meine eigene und die der anderen Kinder im Sanatorium, habe ich mir geschworen: später mache ich was für Kinder.“

Hat sie dann auch: Unter anderem baute sie in den 70er-Jahren das SOS-Kinderdorf im polnischen Bilgoraj auf – das erste im Ostblock überhaupt. Ihren späteren Mann, den Theologen Bogdan Snela, kannte sie da schon. Die beiden hatten sich an der Uni kennengelernt, und aus Freundschaft wurde eine große Liebe. Die katholische Kirche in Polen nahm ihnen das krumm – Bogdan Snela war Priester. In seiner Heimat hatte er deshalb keine berufliche Zukunft. So ließen sie sich in München nieder, wo Bogdan Snela im Kösel-Verlag eine Stelle als Lektor für die Sparte Religion und Spiritualität bekam.

Helena Snela kümmerte sich um die gemeinsamen Kinder – drei leibliche und drei Pflegekinder. „Bauchkinder“ und „Herzenskinder“, wie Snela sagt. Weil erstere aus ihrem Bauch und letztere aus ihrem Herzen geboren wurden. So erklärte sie es ihrer Pflegetochter, als diese einmal damit haderte, im Gegensatz zu ihren Geschwistern nicht im Bauch ihrer Mama gewesen zu sein.

Das Häusliche allein war ihr zu wenig

Für Snela war der Fokus auf das Häusliche nicht leicht. „Das war mir zu wenig“, sagt sie, „ich komme aus einem kommunistischen Land, und da definiert sich die Frau über die Arbeit.“ Einmal geriet sie mit ihrem Mann deshalb in Streit – der sich als Auslöser einer tiefen Gotteserfahrung entpuppen sollte. Bogdan Snela war gerade von einer siebentägigen Zen-Meditation bei dem bekannten Jesuiten und Wegbereiter des christlich-buddhistischen Dialogs, Pater Enomiya-Lasalle, zurückgekehrt. „Ich sitze hier mit Kindern, Geschirrspüler, Wäschetrockner und Hund, und du sitzt in der Stille!“, schimpfte seine Frau. Bogdan Snela erwiderte: „Weißt Du was? Dann gehst jetzt Du in die Stille.“

Die Meditation brachte Helena Snela an ihre Grenzen: „Ich habe gelitten wie ein Hund, aber mein Stolz hat mir nicht erlaubt, abzubrechen.“ Alles tat ihr weh vom langen Sitzen in der gleichen Position, und „die Gedanken sprangen wie Affen durch meinen Kopf.“ Doch am fünften Tag habe sich alles aufgelöst: „Ich war ein anderer Mensch“, erzählt Snela. „Ich habe eine tiefe Verbundenheit mit jedem Wesen empfunden, Liebe und eine Kraft, die mich trägt.“ Eine Erfahrung, die die Snelas auch anderen ermöglichen wollten – der Beginn des Domiciliums, das ursprünglich nicht als Hospiz konzipiert war, sondern als Exerzitienhaus. Bis ein krebskranker Gast den Wunsch äußerte, hier zu sterben. Aber das ist eine andere Geschichte.