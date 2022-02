Von Autobahnbrücken-Unterführung bis Ferienprogramm: Das haben die Weyarner Arbeitskreise heuer vor

Von: Christine Merk

Teilen

Sicherer machen und künstlerisch aufwerten: Der AK Energie und Umwelt will heuer die Unterführung der Mangfall-Autobahnbrücke neu gestalten. © Thomas Plettenberg

Fast 35000 Euro fließen heuer in bürgerschaftliches Engagement und Projekte: Die Weyarner Arbeitskreise haben jetzt ihre Pläne für heuer präsentiert.

Weyarn – Was haben die Arbeitskreise (AK) der Gemeinde Weyarn in diesem Jahr vor? Die Projekte und die voraussichtlichen Kosten dafür waren Thema der jüngsten Sitzung des Steuerungsgremiums. Die Bürger dürfen sich unter anderem auf interessante Vorträge, neue Medien in der Bücherei, ein Boccia-Turnier und ein oder zwei Feste freuen – so ist es zumindest geplant.

Weyarn hat in seiner Satzung zur Bürgerbeteiligung festgeschrieben, dass jedem Arbeitskreis ein Budget zusteht. Das Steuerungsgremium hat die aktuellen Anträge in der Sitzung nun geprüft, für alle Wünsche gab’s grünes Licht. Das endgültige Ja liegt aber in der Entscheidung des Gemeinderats.

Für jeden AK hatte sich ein Sprecher in das digitale Treffen eingewählt. Thomas Knollmann als Vorsitzender des Steuerungsgremiums begrüßte etwa 20 Teilnehmer, darunter Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) und Katja Klee vom Mitmachamt der Gemeinde. 14 Arbeitskreise hat die Gemeinde zurzeit. Einer hat sich nur zwei Tage vor der Sitzung gegründet: der AK Mobilität und Verkehr. Der AK Geschichte soll noch heuer reaktiviert werden. Zum Ende des Jahres könnten es also 15 Arbeitskreise sein.

Lesen Sie auch: Der Bürgerwille als oberste Prämisse: Wie Politik in der Gemeinde Weyarn funktioniert

Wie sehen die Pläne aus? Der AK Altersplanung hat für Seniorenausflüge und Fortbildungen 800 Euro beantragt. Der AK Jugend hätte gern 1700 Euro für Ausflüge, Ferienprogramm und die Vorfinanzierung des Christkindlmarkts, aus dem sich der AK wiederum Einnahmen erhofft. Barbara Stutzmann erklärte die Wünsche für die Bücherei. Sie erklärte zuvor, wie es aktuell mit den Corona-Regeln läuft. „Wir müssen zwar kontrollieren“, sagte sie, das aber sei gut machbar. „Die Leute sind sehr vernünftig.“ Für Medien und Zeitschriften wünscht sich der AK 2760 Euro, für Telefon, Internet, den Mitgliedsbeitrag beim Sankt Martinsbund und Fortbildungen kommen 740 Euro dazu.

Der AK Dorfleben möchte ein Bocciaturnier veranstalten sowie ein Ramadama, Gemeindespaziergänge und andere Aktionen; dafür sind 900 Euro angesetzt. Auf dem Wunschzettel des AK Energie und Umwelt stehen Maßnahmen, die schon 2021 beantragt waren, aber nicht umgesetzt werden konnten: Die Unterführung der Mangfallbrücke soll dank Beleuchtung und Spiegel sicherer und zudem künstlerisch gestaltet werden. Der AK plant zudem Vorträge sowie einen Wettbewerb oder Aktionstag zu energie- und umweltrelevanten Themen. Das Interesse sei da, ist sich Sprecherin Elisabeth Meyer sicher. Für diese und weitere Vorhaben sind 4210 Euro angesetzt.

Das Steuerungsgremium selbst hat für eine Klausur, bei der unter anderem die Neuwahl vorbereitet werden soll, 2000 Euro beantragt. Zusammen mit den Anträgen der weiteren Arbeitskreise kommt eine Summe von 34 600 Euro zusammen.

cmh