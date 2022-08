Was es mit diesem Kugelschreiber auf sich hat

Schönes Erinnerungsstück: der Olympia-Kugelschreiber ihrer Eltern, den Elisabeth Wöhr in Ehren hält. © tp

Elisabeth Wöhr aus Gotzing hält einen Kugelschreiber ihrer Eltern in Ehren. Was es damit auf sich hat und wie er mit Olympia zusammenhängt, lesen Sie hier.

Landkreis – Viele Dinge hatte Elisabeth Wöhr aus Gotzing in der Hand, als sie den Haushalt ihrer Eltern auflösen musste. Auch den „Olympia-Kugelschreiber“, der bei den Eltern in der Küche stand. Nun hat er bei ihr einen Ehrenplatz im Wohnzimmer und ist eine Dekoration mit Erinnerungswert an die Olympischen Spiele 1972, die für die damals zwölfjährige Elisabeth ein besonderes Ereignis waren.

„ln den Sommerferien durften meine Schwester und ich immer für eine Woche nach Lochhausen, wo die Familie meiner Tante ein Lebensmittelgeschäft hatte“, erinnert sich Wöhr noch gut an die Zeit, in der die Spiele eröffnet wurden. Wie sie gemeinsam mit Tante, Onkel und den beiden Cousinen am Fernseher aufmerksam die Eröffnungsfeier angeschaut hatten, auch wenn sie nicht mehr weiß, ob die Verwandten damals schon einen Farbfernseher hatten. Spannend war es allemal.

Im Nachbarhaus zog vorübergehend eine Familie aus Trinidad ein

Und mehr noch, als direkt in der Nachbarschaft ein Stück von den völkerverbindenden Spielen greifbar wurde. Der verwitwete Nachbar der Tante hatte sich auf das Gesuch nach Übernachtungsmöglichkeiten gemeldet – weil er Platz hatte und sich auch ein wenig Unterhaltung erhoffte. So hatten nicht nur „der Herr Hermann“, sondern auch die Kinder aufgeregt der Ankunft der Gäste entgegen gefiebert. „Ich weiß noch genau, wie sie in den Hof einmarschiert sind“, sagt Elisabeth Wöhr. „Eine Familie aus Trinidad mit einem erwachsenen Sohn und einer erwachsenen Tochter.“ Nette Leute. Leider sprachen die Gäste aus der Karibik nur Englisch. Im Gegensatz zum Nachbarn, der sich etwas Unterhaltung versprochen hatte, nachdem seine Frau verstorben war. „Daraus wurde wegen der Sprachschwierigkeiten leider nichts“, erzählt Wöhr. „Er war darüber doch sehr enttäuscht.“

Cousine schlüpft in die Rolle der Übersetzerin

Ein wenig Abhilfe konnte Wöhrs größere Cousine schaffen, die nicht nur recht ordentliches Schul-Englisch sprach, sondern auch „die bissl forschere“ des jugendlichen Quartetts war und sich mehr als ein paar schüchterne Grußfloskeln zu sagen traute. Sie übernahm die Übersetzerrinnen-Rolle zwischen Hermann und seinen Gästen, plauderte mit ihnen und war auch nach den Olympischen Spielen noch viele Jahre in Briefkontakt. Sie selbst sei eher die stille Betrachterin gewesen, erzählt Wöhr. „lch hatte in der Schule auch schon Englischunterricht, traute mich aber kein Wort zu sagen. Außer vielleicht ‚Hallo‘.“ Gleichzeitig sei es sehr aufregend gewesen, Leute kennen zu lernen, die von so weit weg kamen. Apropos. Wo lag denn dieses Trinidad eigentlich? Wöhr: „Als wir wieder daheim waren, haben wir gleich im Atlas nachgeschaut.“

Kugelschreiber als Dank für Austräger

Was die Kinder natürlich kannten, war das Olympia-Maskottchen Waldi. Und irgendwann kam dann der vergoldete Olympiaturm ins Haus. Den hatten die Eltern bekommen, weil sie in ihrem Kramerladen in Gotzing auch die Kirchenzeitung ausliegen hatten und alle Austräger damit beschenkt wurden. Eine übergeordnete Bedeutung habe er nicht gehabt, aber er sei ein schönes Erinnerungsstück gewesen, so Wöhr. Damals wie heute.

