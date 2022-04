Weyarn: 58-Jähriger stürzt in Kletterhalle ab

Teilen

In der Kletterhalle in Weyarn (Archivbild) ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 58-Jähriger wurde verletzt. © Thomas Plettenberg

Zu einem Unfall ist es am Mittwochmittag in der Kletterhalle in Weyarn gekommen – der zweite binnen drei Tagen. Ein Mann stürzte aus fünf bis sechs Metern Höhe ab.

Weyarn – Zum zweiten Mal binnen drei Tagen ist es im Weyarner Kletterzentrum zu einem Absturz gekommen. Wie die Polizei meldet, waren ein 58-Jähriger und ein 63-Jähriger aus dem Kreis Rosenheim beim Klettern in der Halle.

Der Ältere hatte den Jüngeren gesichert, als der 58-Jährige beim Ablassen plötzlich aus fünf bis sechs Metern Höhe zu Boden fiel. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur im Fuß zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Keine Hinweise auf Halle als Ursache

Erst am Montag war ein Schaftlacher (65) bei einem Absturz in der Halle schwer verletzt worden, er erlitt mehrere Brüche. Auf Nachfrage erklärt die Polizei, dass man von einer zufälligen Häufung ausgehe. Auf eine Ursache, die auf die Halle zurückgehen könnte, deutet jedenfalls nichts hin.

Die Ermittlungen haben auch beim jüngsten Unfall Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernommen.

ag