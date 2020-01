Fahranfängerin prallt gegen Baum und überschlägt sich

Spektakulärer Unfall bei Anthofen: Eine Fahranfängerin ist gegen einen Baum geprallt, anschließend hat sich ihr Auto überschlagen.

Anthofen – In einen heftigen Unfall war eine Bad Aiblingerin am Donnerstag gegen 9.05 Uhr auf der Kreisstraße MB 17 verwickelt: Sie fuhr mit ihrem Seat von Westerham Richtung Anthofen und kam in einer Kurve vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit rechts von der Straße ab, meldet die Polizei.

Der Seat prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hinzukommende Autofahrer befreiten die 18-Jährige, die mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Fahrrad auf Müllhäuschen: Randalierer treiben am Gymnasium Holzkirchen ihr Unwesen.

Die Feuerwehr Holzolling räumte die Unfallstelle mit zehn Mann. Die MB 17 war wechselseitig für rund zwei Stunden gesperrt. Schaden: etwa 4000 Euro.