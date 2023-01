Atemtherapeutin spricht über Sterbebegleitung

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Fröhlich: Die diplomierte Atemtherapeutin Ulli Koch engagiert sich ehrenamtlich in der Hospizgemeinschaft Domicilium. Aus Dankbarkeit, wie sie sagt. Ihre Mutter starb hier. © Thomas Plettenberg

Die Münchnerin Ulli Koch begleitet ehrenamtlich in der Weyarner Hospiz-Gemeinschaft „Domicilium“ Sterbende.

Weyarn – Die Zeit, die bleibt würdevoll zu gestalten, das ist das Ziel der Hospiz-Gemeinschaft Domicilium. Einen unerlässlichen Anteil daran haben die Ehrenamtlichen, ohne deren Engagement eine zugewandte Sterbebegleitung nicht möglich wäre. Wir sprachen mit einer von ihnen: Die Münchnerin Ulli Koch (66) ist dreifache Mutter, Oma und Atemtherapeutin. Jeden Donnerstag fährt sie nach Weyarn, um einen Beitrag zu leisten, dass Sterbende einen Heimgang in innerem Frieden erleben können.

Frau Koch, Sie begleiten als Atemtherapeutin Sterbende. Wie kamen Sie zu diesem Ehrenamt?

Als Mutter von drei Kindern hat man viele Ehrenämter! (lacht). Das beginnt im Kindergarten, geht weiter mit der Pfarrei und mit Sportvereinen.

Menschen bei ihrem letzten Atemzug zu begleiten, ist ein besonderes Ehrenamt...

Das stimmt. Hier kommt beides zusammen: Ehrenamt und Atemtherapie. Das Schöne ist, dass man dabei aus der Fülle des eigenen Lebens schöpfen kann. Wir haben eine Ehrenamtliche, die Floristin ist. Sie macht wunderschöne Gestecke. Eine weitere ist Harfenistin. Sie musiziert mit den Gästen. Übrigens habe ich in keinem anderen Ehrenamt so viel Wertschätzung und Respekt erfahren, wie hier.

Wie kamen Sie zum Domicilium?

Ich habe bereits zuvor als Atemtherapeutin Sterbende begleitet. Zum Domicilium kam ich über meine Mami. Sie war schwer krank und leicht dement. Zunächst habe ich sie selbst gepflegt. Bis ich am Ende meiner Kräfte war. 2017 durfte ich sie dann in die Hospiz-Gemeinschaft bringen. Sie kam sterbend, als Liegendtransport. Doch nach ungefähr drei Wochen stand sie auf wie Phönix aus der Asche. Sie lag nicht mehr im Bett, sondern saß im Rollstuhl in der Küche. Sie fing an, zu essen und eine gewisse Konversation mit den anderen Gästen zu führen. Eines Tages kam ich zu Besuch – und sie rollte mit dem Nudelholz Plätzchenteig aus. Dass es ihr so gut ging, führe ich auf die liebevolle spirituelle Atmosphäre hier zurück. Vielleicht war es das, was sie ersehnt hatte. Eineinhalb Jahre später starb sie ganz friedlich. Ich bin den Menschen hier im Domicilium unglaublich dankbar. Diese Dankbarkeit ist meine Motivation.

Atemtherapeuten arbeiten mit Asthmatikern, COPD-Patienten, im psychologischen Bereich und in der Stimmbildung. Wie funktioniert die Begleitung von Sterbenden?

Die Tätigkeit im Palliativbereich unterscheidet sich von den anderen. Wir verfolgen hier nicht die Behandlung von Symptomen. Sondern es geht darum, Sterbende liebevoll und achtsam zu unterstützen. In der Sterbebegleitung habe ich gemerkt: Ich brauche dafür keine Technik. Ich muss nicht weiten oder verengen oder Leibesarbeit mit Bällen oder Stöcken machen. Im Atem begegnen wir uns auf einer anderen Ebene. Es ist keine Begegnung zwischen Therapeutin und Hospizgast, sondern eine Begegnung zwischen Mensch und Mensch.

Was genau machen Sie, wenn Sie jemanden beim Sterben begleiten?

Es ist kein Agieren und Handeln. Es ist ein Hineinlauschen in das, was sich gerade zeigt. Oft in die eigene Angst und Unzulänglichkeit. In diesem Lauschen merken die Hospizgäste, dass alles gut ist. Ich rege zum Beispiel an, dass der Gast nur auf seinen Atem achtet. Wie er kommt, wie er geht. Dabei beruhigt sich der Atem. Bei ihm und bei mir. Das ist eine Wechselwirkung. Der Atem ist ein Spiegel des Augenblicks. Er entspricht der jeweiligen Situation. Durch die Begegnung im Atem geschieht etwas: Das Finden der Akzeptanz, so wie es jetzt ist. Ich habe aber auch festgestellt, dass Summen oder Singen den Menschen sehr gut tut, genau wie Berühren und Streicheln.

Wie erleben Sie die Situation, in der ein Mensch stirbt?

Ich erzähle Ihnen meine schönste Begleitung: Ich kannte den Herrn bereits aus der Zeit, in der meine Mami hier war. Als ich zu ihm ging, lag er im Bett, sein Blick geisterte in die Ferne. Ich habe angefangen, zu summen. Ich glaube, es war ein Taizé-Lied. Da drehte er seinen Kopf zu mir und eine Träne lief über seine Backe. Er sagt: „Manfred“. Er hat mir also das Du angeboten. Ich antwortete: „Ulli“. Zwei Stunden später starb er. Er schlief ganz friedlich ein.

Manche Gäste bleiben über einen längeren Zeitraum im Domicilium. Wie begleiten sie die?

Als Mutter weiß ich, wie wichtig die Küche als Ort der Geborgenheit ist. Das Essen hier ist zwar super, aber trotzdem haben die Gäste auch mal Appetit auf was Spezielles. Reiberdatschi zum Beispiel oder Pichelsteiner. Deshalb habe ich den „Wünsch-Dir-Was-Tag“ eingeführt: Jeden Donnerstag koche ich ein Gericht auf Wunsch. Wenn dann der Küchengeruch durchs Haus zieht, löst das Wohlbefinden aus. Es weckt Erinnerungen an zuhause. Manchmal ist das auch schmerzhaft.

Warum?

Weil unsere Gäste nicht mehr zuhause sind. Sie haben ihr altes Leben hinter sich lassen müssen. Das hier ist ihre letzte Station.

Wie viele Sterbende haben Sie schon begleitet?

Meine Mami starb 2018. Danach habe ich ein gutes halbes Jahr Pause gemacht. Als ihr Zimmer wieder belegt war, fühlte ich mich komisch. Ich merkte: Ich habe diese Pause gebraucht. Seither habe ich etwa 15 Menschen begleitet.

Ist das bedrückend?

Manches geht mir sehr nah. Gerade, wenn ein Gast länger da war und ich eine gute Beziehung zu ihm hatte. Aber grundsätzlich ist es sehr berührend, Menschen im Endstadium zu begleiten. Da ist eine tiefe Stille. Diese Stille verdichtet sich in dem Moment, in dem kein Einatmen mehr kommt. Da kann ein wunderschönes Glänzen im Gesicht, ein Frieden, eintreten. Bei der Begleitung meiner Mami habe ich erkannt: Auch wenn kein Einatmen mehr kommt, das Leben an sich geht weiter.

Manchmal schreien Menschen, wenn sie sterben, sie bäumen sich auf...

Auch das kenne ich. Schreien bis zum Tod. Diese Menschen können die Situation nicht aushalten. Das ist sehr bitter. Ich kenne das aber nur aus dem Krankenhaus. Hier in der Hospizgemeinschaft habe ich das nie erlebt.

Warum?

Ich führe das auf die Zuwendung, die gute pflegerische und medizinische Versorgung im Haus sowie die Spiritualität zurück, die die Gäste hier erfahren. Die Hauptamtlichen kochen auch nachts einmal ein Müsli, wenn das gewünscht wird. Außerdem haben wir Angebote, die es den Gästen ermöglichen, während ihres Aufenthalts die Knackpunkte aufzuarbeiten, die jeder Mensch in seinem Leben hat. Das ist sehr wichtig. Und wenn im benachbarten Seminarhaus Zen-Meditationen stattfinden, schicken die Teilnehmer immer einen guten Gedanken an die Sterbenden.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.