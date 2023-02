Weyarn: Bahn frei für Balkon-Kleinstanlagen

Solarkraft ernten am Balkon: Das ist auch in Weyarn möglich (Symbolbild).

Von Christine Merk

Die Energie der Sonne zu nutzen, wird immer einfacher und verlockender. Im Gemeinderat Weyarn wurde nun für Klarheit gesorgt. Auch, was Balkonsolaranlagen betrifft.

Weyarn – Strom am Balkon erzeugen und direkt im eigenen Haushalt selbst verbrauchen: So machen es immer mehr Bürger. Auch in Weyarn wächst das Interesse an erschwinglichen Balkonsolaranlagen. Im Gemeinderat wurde nun klar: Für kleinere Anlagen ist dafür keine Genehmigung erforderlich.

„Solarenergieanlagen an Wandflächen sind grundsätzlich ausgeschlossen“ – so heißt es in der Satzung der Gemeinde zur Anbringung solcher Anlagen. Gemeinderat und Verwaltung gingen deshalb bisher davon aus, dass PV-Module am Balkon in jedem Einzelfall genehmigt werden müssen. Das war bislang bereits möglich, endete zuletzt aber für einen Antragsteller in Weyarn bei einem Stimmenpatt mit einer Abfuhr.

Auf Nachfrage im Landratsamt hat dieses nun mitgeteilt, dass Balkone nicht als Teile der Wand gesehen werden – PV-Paneele also erlaubt sind. Eine Einschränkung wird es in der Klostergemeinde aber geben: Genehmigungsfrei sind nur Kleinstanlagen bis 600 Watt. Nicht alle Gemeinderäte waren damit einverstanden, wie die Diskussion in der jüngsten Sitzung zeigte. Hintergrund ist das äußere Erscheinungsbild.

Sorge um harmonisches Ortsbild

Weyarn legt Wert auf ein harmonisches Ortsbild, und es besteht die Befürchtung, dass dieses leiden könnte, wenn PV-Module in beliebiger Größe an Balkonen installiert werden. Im Bauausschuss, in dem das Thema intensiv vorberaten worden war, hatten sich die Gemeinderäte deshalb auf einen – wie es Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) ausdrückte – „Kompromiss zwischen Gestaltungs- und liberaler Fraktion“ geeinigt. Heißt: Die Satzung soll so konkretisiert werden, dass künftig nur größere Anlagen im Einzelfall genehmigt werden müssen – nämlich bei einer Leistung von mehr als 600 Watt. Weyarn orientiert sich damit an gesetzlichen Vorgaben. Anlagen mit bis zu 600 Watt Ausgangsleistung lassen sich bisher „vereinfacht anmelden“.

Größere Anlagen bedürfen einer Genehmigung

Anian Rutz (UWG) leuchtete die vom Bauausschuss empfohlene Regelung für Weyarn jedoch nicht ein. „Ich verstehe den Kompromiss, aber er ist sachlich nicht begründet“, sagte er. „Ein Paneel lassen wir zu, drei aber nicht. Das ist nicht sinnvoll.“ Er wollte auch nicht das Argument gelten lassen, dass Präzedenzfälle geschaffen werden könnten.

Wöhr verteidigte die Empfehlung des Bauausschusses. „Es wird sich auf dem Markt in den nächsten Jahren viel tun, und es wird bald auch weiße Solarpaneele geben.“ Er könne die Meinung im Bauausschuss verstehen, „ein Minimum an Gestaltung“ in Händen behalten zu wollen. Außerdem seien ja auch größere Anlagen genehmigungsfähig. Die Mitglieder des Ausschusses würden jeden Einzelfall beraten.

Dacheindeckung: Gemeinde besteht auf Ziegelrot

Ein zweiter Punkt, der im Bauausschuss behandelt worden war, betrifft die Farbe der Dachziegel, wenn PV-Anlagen auf dem Dach installiert werden. Ganzflächige Anlagen sind bereits erlaubt. Ist aber nur ein Teil des Daches bedeckt, schreiben die Bebauungspläne der Gemeinde bisher für den Rest des Daches rote Ziegel vor. Zur Frage stand, ob diese künftig passend zu Modulen dunkel sein dürfen. „Der Bauausschuss sieht keine Notwendigkeit, von dieser Festsetzung abzuweichen“, erklärte Wöhr. Katharina Wacker (SPD) verstand das nicht. „Wenn eine integrierte Anlage, die dunkel ist, erlaubt ist, warum dann keine anthrazitfarbenen Dachziegel?“, fragte sie. Der Bürgermeister bemerkte dazu, dass die grundsätzliche Frage offenstehe, „ob wir diese Festlegungen in den Bebauungsplänen mal überarbeiten“. Das stand aber diesmal nicht zur Diskussion.

Philipp Eikerling (Grüne) erklärte die Empfehlung des Bauausschusses. Die Mitglieder hätten Nutzen und Ästhetik abgewogen. „Solarplatten haben einen Nutzen, dunkle Dachziegel tragen aber eher zur Erwärmung bei“, sagte Eikerling. Er freue sich über diesen Kompromiss. „Damit sind wir unseren gemeindlichen energetischen Zielen treu“, sagte er. Gleichzeitig sei es gut, dass größere Anlagen erst genehmigt werden müssen. „Damit behalten wir eine gestalterische Handhabe.“ Letztlich folgte der Gemeinderat bei beiden Entscheidungen mit zwölf zu vier Stimmen den Empfehlungen des Bauausschusses.