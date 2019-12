Drei Autos in Kollision bei Thalham verwickelt

Eine kurze Unachtsamkeit mit Folgen: Bei Thalham waren gleich drei Autos in einen Unfall verwickelt.

Thalham –Ein Unaufmerksamkeit – und schon krachte es am Freitag gegen 8.40 Uhr in Thalham. Drei Autos waren in einen Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2073 in Thalham (Gemeinde Weyarn) verwickelt.

Laut Polizei ereignete sich die Karambolage in Fahrtrichtung Miesbach. Ein 41-jähriger Münchner mit einem Peugeot und eine Renaultfahrerin (46) aus Holzkirchen mussten in Thalham verkehrsbedingt halten. Dies übersah eine 29-Jährige Golffahrerin aus Sauerlach und fuhr auf den Renault auf.

Der Aufprall schob den Kleinwagen auf den Peugeot des Münchners, der sich dabei leicht verletzte; auch die Holzkirchnerin musste ärztlich behandelt werden. Ein herbeigerufener Rettungswagen kam aber nicht zum Einsatz. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro.