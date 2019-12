Holzkirchner von Maschine schwer verletzt

Er ist am Sonntag extra für Reparaturen in den Betrieb gekommen, doch bezahlt hat ein Holzkirchner diesen Fleiß mit schweren Verletzungen.

Weyarn – Bei Reparaturarbeiten in einem großen Weyarner Betrieb (Am Weiglfeld) zog sich ein 29-jähriger Holzkirchner am Sonntag schwere Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei war der Mitarbeiter extra am Sonntag in die Firma gekommen, um eine defekte Waschanlage für Fahrzeugteile wieder in Gang zu bringen. Er fand das Problem und stieg gegen 12.30 Uhr in die Maschine, um ein blockierendes Teil zu entfernen.

Als die Blockade gelöst war, sprang die Maschine jedoch unvermittelt an. Der Holzkirchner schaffte es nicht, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die anlaufende Mechanik erfasste den 29-Jährigen und klemmte einen Arm und ein Bein ein.

Trotz der Verletzungen und seiner misslichen Lage schaffte es der Mitarbeiter, einen Notruf abzusetzen. Die Feuerwehr Weyarn rückte mit 15 Einsatzkräften aus und befreite den Holzkirchner, noch ehe die Polizei eintraf. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.