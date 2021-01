Böller beschädigt Hundeklo-Station

Unbekannte Täter beschädigten eine Hundeklo-Station im Weyarner Mangfallweg. Die Polizei geht davon aus, dass dafür ein Böller verwendet wurde.

Weyarn - Vermutlich durch einen Böller wurde bereits am 26. oder 27. Dezember eine Hundeklo-Station am Weyarner Mangfallweg beschädigt. Die Holzkirchner Polizei geht davon aus, dass der Kracher mutwillig an dieser Stelle zur Detonation gebracht worden war, und leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen ein.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden daher gebeten, sich unter der Nummer 0 80 24 / 90 740 in der Holzkirchner Inspektion zu melden.