Weyarn: Eierwerfer beschädigen Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Von: Jonas Napiletzki

Die Fassade eines Einfamilienhauses in Weyarn wurde kürzlich zur Zielscheibe von Eierwerfern. Die Polizei sucht die Täter (Symbolbild). © Imago Images

Unbekannte Eierwerfer haben in Weyarn Häuser beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt: „Eierwerfen ist kein Dummejungenstreich.“

Holzkirchen - Die Fassade eines Einfamilienhauses in Weyarn wurde kürzlich zur Zielscheibe von Eierwerfern. Wie Beamte der Polizeiinspektion Holzkirchen berichten, hatten Unbekannte in der Nacht von Dienstag, 15. März, auf Mittwoch, 16. März, die betroffene Hausfassade im Aiplspitzweg beschädigt. Die rohen Eier seien wohl zwischen 19 Uhr abends und 9 Uhr morgens vom angrenzenden Spielplatz an die Holzfassade geworfen worden.

Holzfassade beschädigt

„Die Holzfassade konnte an den betroffenen Stellen nicht gänzlich gereinigt werden“, schreibt ein Sprecher der Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Der Polizei sind in Weyarn mittlerweile mehrere Fälle von Sachbeschädigungen durch Eierwürfe auf Häuser bekannt. „Betroffen waren Wohnhäuser in der Johann-Baptist-Zimmermann-Straße und im Neubaugebiet Klosteranger.“

Um die Täter zu schnappen, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern. Wer Hinweise geben kann, soll sich telefonisch unter der Nummer 08024/90740 bei der Polizeiinspektion Holzkirchen melden.

Polizei warnt „minderjährige Eierwerfer“

Die Beamten warnen: „Eierwerfen gegen Häuser ist übrigens kein Dummejungenstreich, sondern Sachbeschädigung, wenn zum Beispiel ein Fenster zu Bruch geht.“ Auch könnten „Eltern von minderjährigen Eierwerfern dazu verpflichtet werden, die Kosten für die Reinigung oder die entstandenen Schäden zu übernehmen.“

