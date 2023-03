Weyarn: Geschleuste stranden unfreiwillig an der A8

Am Parkplatz Seehamer See (Archivbild) hat die Bundespolizei drei Geschleuste aufgegriffen.

Bundespolizei greift Migranten auf

Sie versuchten noch, sich im Wald zu verstecken: Die Bundespolizei hat am Parkplatz Seehamer See an der A8 drei Männer aufgegriffen, die dort von einem Schleuser abgesetzt worden waren.

Weyarn – Die Bundespolizei ermittelt gegen einen unbekannten Schleuser, der am Autobahnparkplatz Seehamer See (Gemeinde Weyarn) offenbar mehrere Migranten abgesetzt hat. Die drei geschleusten Männer versuchten noch, sich in einem nahen Waldstück zu verstecken.

Wie die Bundespolizei mitteilt, fielen einer Streife am Sonntag am Autobahnrastplatz Seehamer See-Ost an der A 8 drei Personen auf, die sich dort aufhielten, ohne dass ihnen ein Fahrzeug zugeordnet werden konnte. Als die Beamten auf die drei zugingen, rannten diese unvermittelt davon, um in einem angrenzenden Waldstück unterzutauchen. Nach kurzer Verfolgung und Suche konnten jedoch alle drei in Gewahrsam genommen werden.



Türken wollten gar kein Asyl in Deutschland

Papiere führte keiner der drei Migranten mit. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich um zwei Türken und einen Syrer im Alter von 22, 28 und 32 Jahren. Sie erklärten, dass sie von ihrem Schleuser aufgefordert worden wären, das Fahrzeug am Autobahnrastplatz zu verlassen. Nachdem sie ausgestiegen waren, sei der weiße Wagen einfach davongefahren.



Die Bundespolizisten nahmen die Männer zur Dienststelle nach Rosenheim mit. Von dort aus wurde der Syrer einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zugeleitet, die beiden Türken wurden hingegen laut Polizeibericht zurückgewiesen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der österreichischen Polizei überstellt. Keiner der beiden habe, wie sich bei der grenzpolizeilichen Befragung herausgestellt habe, Interesse an Schutz oder Asyl in Deutschland gehabt, teilt die Polizei mit.

