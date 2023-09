Hilfe für die Gotzinger Kirche

Spenden für die Gotzinger Kirche sammeln Mesnerin Elisabeth Wöhr und Pater Michael. Die Kirche muss renoviert werden. © Thomas Plettenberg

Am Tag des offenen Denkmals ist die Gotzinger Kirche geöffnet. Mesnerin Elisabeth Wöhrt sammelt Spenden für die Renovierung.

Gotzing – Mesnerin Elisabeth Wöhr kennt viele Geschichten über die St. Jakobus Kirche in Gotzing. Zum Beispiel über die Madonna-Figur, die 60 Jahre lang fehlte. Am Tag des offenen Denkmals will sie diese mit den Besuchern teilen.

Führungen durch die Gotzinger St. Jakobus Kirche am Tag des offenen Denkmals

Dabei soll es vor allem um die Besonderheiten des 500 Jahre alten Gotteshauses gehen, wie das Deckengemälde der heiligen Helena, die Figur des heiligen Magnus oder ihr eigenes Lieblingsstück – die bekleidete Madonna. Für die Gotzingerin selbst ist der Kontrast zwischen Außen- und Innenarchitektur besonders. „Das Gebäude wirkt von außen durch die groben Tuffsteine eher rustikaler. Da überrascht die barocke Innenarchitektur“, findet Wöhr.

Die Besonderheiten der Kirche stellt Wöhr am Tag des offenen Denkmals vor. © Thomas Plettenberg

Allerdings droht die wertvolle barocke Einrichtung Schaden zu nehmen. „Die Kirche ist sehr gefährdet“, sagt die Mesnerin. Seit zwei Jahren ist das Dach beschädigt. Ein schwerer Hagelschlag im Juli 2021 setzte den Schindeln zu, die Reparatur steht noch aus. Durch das kaputte Dach dringt Feuchtigkeit in das Gebäude ein.

Renovierung der Gotzinger Kirche geplant

Die Sakristeiwand sei deshalb mittlerweile sehr durchfeuchtet, berichtet Wöhr. Doch die Renovierung wird teuer: Die Kirchenverwalterin rechnet mit mindestens 250 000 Euro. Zwar wird ein Teil der Kosten vom Staat übernommen, die Kirchenstiftung Neukirchen, der die Gotzinger Kirche angehört, muss aber einen Eigenbeitrag von mindestens 15 Prozent leisten.

„Die Renovierung ist auf jeden Fall geplant“, sagt Wöhr. Noch in diesem Jahr soll die durchfeuchtete Außenwand der Sakristei gesichert werden. Die Sanierung des Daches wird dann im kommenden Jahr in Angriff genommen. Um die gesamten Kosten abzudecken, braucht es vereinte Kräfte. In den vergangenen zwei Jahren sammelte Wöhr rund 3000 Euro Spenden. Für die Renovierung ist sie aber auf weitere Unterstützung angewiesen. Die Mesnerin nutzt den Tag des offenen Denkmals daher und bittet um Spenden.

Kirchenführungen Am Sonntag, 10. September, ist die Kirche von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen durch das Gotteshaus werden um 11, 14, 15 und 16 Uhr angeboten.