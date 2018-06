Aktuell Großeinsatz in Weyarn: Bauernhof steht in Flammen

Mehrere Feuerwehren sind im Weyarner Ortsteil Sonderdilching im Großeinsatz. Ein Teil eines Hofes steht im Vollbrand. Ein Stall ist bereits komplett ausgebrannt. Der Einsatz dauert an.

Gegen 7.43 Uhr wurde im Landkreis Miesbach ein Großalarm ausgerufen.

Ein Stall eines Bauernhofes in Sonderdilching steht im Vollbrand. Der Brand ist unter Kontrolle, das Wohnhaus haben die Feuerwehrler gerettet. Auch das Vieh konnte komplett rechtzeitig ins Sicherheit gebracht werden.

Allein über 150 Feuerwehrler sind ausgerückt. Dazu über 30 Mann vom BRK und mehrere Polizei-Kräfte.

Der Einsatz dauert an.

10.41 Uhr: Das Auto, das auf den Bildern zu sehen ist, hat es nicht geschafft. Die große Hitzeentwicklung hat es schmelzen lassen. Über eine ungefähre Schadenssumme ist freilich noch nichts bekannt. Die Löscharbeiten dauern an.

10.34 Uhr: Folgende Feuerwehren sind im Einsatz: Weyarn, Miesbach, Holzkirchen, Feldkirchen-Westerham, Sonderdilching, Hohendilching, Otterfing, Gotzing, Föching, Reichersdorf, Valley, Irschenberg, Hausham.

10.14 Uhr: Ein älterer Bewohner des Hofes wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wir können bestätigen, dass das Feuer unter Kontrolle ist. Der Stall ist verloren, das Haus gerettet. Auch dass alle Kühe gerettet wurden, können wir inzwischen bestätigen.

10.06 Uhr: Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen des Feuers auf das direkt angrenzende Wohnhaus konnte durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehren verhindert werden.

10.05 Uhr: Die Tiere konnten nach noch unbestätigten Informationen vom Einsatzort alle gerettet und auf eine benachbarte Wiese gebracht worden. Auch Personen befinden sich keine in Gefahr. Nach ersten Informationen gibt es keine Verletzte.

9.55 Uhr:

Laut Infos von unserem Reporter vor Ort sind 30 Feuerwehrfahrzeuge mit rund 150 Mann im Einsatz. Vom BRK sind 13 Fahrzeuge und 32 Mann vertreten. Die Polizei ist mit sechs Beamten vor Ort. Die Alarmierung fand um 7.43 Uhr statt. Die genaue Lage des Einsatzortes:

9.37 Uhr: Bilder vom laufenden Einsatz in Sonderdilching:

Großbrand auf Hof in Sonderdilching: Bilder des laufenden Einsatzes Zur Fotostrecke

Update, 9.11 Uhr

Offenbar sind die Tiere in Sicherheit. Ein Stall, der an das Wohngebäude grenzt steht im Vollbrand. In Kürze folgen weitere Infos und Bilder.

Erstmeldung, 8.02 Uhr

Weyarn - Im Ortsteil Sonderdilching brennt ein Bauernhaus. Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zu dem Einsatz aus und ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie die Polizei meldet, befinden sich offenbar keine Personen mehr in dem Gebäude. Nach Informationen unseres Reporters mussten die Tiere des landwirtschaftlichen Betriebs in Sicherheit gebracht werden.

kmm/mas