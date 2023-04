Weyarn: Haushalt unter den Zeichen der Zeit

Von: Christine Merk

Teilen

Die Gemeinde Weyarn – im Bild die Bebauung des Klosterangers – hat ihren Haushalt 2023 verabschiedet. © Archiv tp

„Wir bewahren unsere Umwelt“ lautet einer der Kernsätze im Leitbild der Gemeinde Weyarn. Das schlägt sich auch im Haushalt 2023 nieder, findet der Bürgermeister.

Weyarn – „Wir bewahren unsere Umwelt“ lautet einer der Kernsätze im Leitbild der Gemeinde Weyarn. Gemeinsam mit den Bürgern wurde es 2021 erarbeitet und soll „den Blick für Prioritäten schärfen und strategische Ziele vorgeben“, wohin sich die Gemeinde entwickeln soll – auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Der Umweltgedanke findet sich im Haushalt 2023 mehrfach wieder: mit dem Bau von Geh- und Radwegen, der energetischen Sanierung von Liegenschaften, der Installation von PV-Anlagen sowie direkten Umweltschutzmaßnahmen wie dem Anlegen eines Blühstreifens und dem Erwerb von Moorflächen. „Ich denke, dass wir mit diesem Haushalt die Zeichen der Zeit erkannt haben und nicht kleckern, sondern klotzen“, erklärte Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) im Gemeinderat, als Geschäftsführerin Christel Altenweger das Zahlenwerk vorstellte.

In seinen schriftlichen Bemerkungen zur Haushaltsplanung geht Wöhr aber auch auf die Probleme gerade für kleinere Kommunen ein, die ständig wachsenden Pflichtaufgaben bewältigen zu können. Dazu gehört etwa die Kinderbetreuung. Mehr als zwei Millionen Euro sind dafür im Haushalt 2023 eingeplant, einer der größten Posten. Für die nächsten Jahre erwartet Wöhr zudem zusätzliche Kosten durch den Rechtsanspruch auf Hortbetreuung.

In den Schulverbänden, denen die Kommune angehört, sind größere Investitionen geplant. Auch der Breitbandausbau schlägt in Flächengemeinden höher zu Buche. Der Weyarner Gemeinderat hat diesen hoch priorisiert, und das Programm „Höfebonus“ wird ausgeschöpft. Dennoch bleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil von 20 Prozent.

Momentan ermöglichen die in den vergangenen Jahren angesparten Rücklagen die heuer notwendigen Investitionen. Als „völlig unkalkulierbar“ bezeichnet Wöhr aber die „innen- und außenpolitische Einflüsse und Zukunftsszenarien“. Ukrainekrieg, Grenzschließung, Wirtschaftssanktionen, steigende Corona-Staatsverschuldung, Exportabhängigkeit zählt er unter anderem auf. Und auch geringere Steuereinnahmen durch eine rückläufige Wirtschaftsentwicklung.

Von dieser war Weyarn bisher nicht betroffen. Dennoch setzte Geschäftsführerin Altenweger die Gewerbesteuereinnahmen für dieses Jahr erneut mit Vorsicht an: 2 Millionen Euro. Voriges Jahr waren es knapp 2,6 Millionen. Aufgrund der guten Steuerkraft in der Vergangenheit zahlt Weyarn heuer eine hohe Kreisumlage. Fix ist dagegen die Beteiligung an der Einkommenssteuer (3,2 Millionen). „Damit können wir rechnen“, sagte Altenweger. Doch ist nicht auszuschließen, dass diese in den kommenden Jahren etwa aufgrund von Kurzarbeit geringer ausfällt. Sollte es soweit kommen, müsste die Gemeinde über die Erhöhung der Hebesätze oder die Einschränkung von freiwilligen Leistungen nachdenken.