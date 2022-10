Weyarn: Impulse geben, Nachwuchs ins Boot holen

Von: Christine Merk

Überzeugt vom Erfolg der Bürgerbeteiligung ist Simon Pause. © tp

Bei der Bürgerbeteiligung in Weyarn sitzt er an entscheidender Stelle: Das Steuerungsgremium hat einen neuen Vorsitzenden. Simon Pause stellt nun dem Gemeinderat seine Ideen vor.

Weyarn – Mit den Bürgern ins Gespräch kommen, Ideen entwickeln, Impulse geben und den Nachwuchs mit ins Boot holen – das hat sich Simon Pause als Vorsitzender des neu gewählten Steuerungsgremiums Weyarn vorgenommen. Im Gemeinderat stellte der 39-Jährige sich und seine Ziele nun vor.

Pause ist in Neukirchen aufgewachsen. Er hat Politikwissenschaften und dann, als er merkte, dass ihn das nicht ausfüllte, Lehramt für die Grundschule studiert. Seit dem neuen Schuljahr unterrichtet er an der Grundschule Weyarn, unbeabsichtigt, wie er betonte. Dass er in der eigenen Gemeinde seinen Arbeitsplatz haben würde, hatte er bei der Wahl des Steuerungsgremiums im April noch nicht gewusst. Kandidiert habe er, „weil ich überzeugt bin, dass mit der Bürgerbeteiligung in 30 Jahren viel vorangebracht wurde“, erklärte Pause. Seine neue Aufgabe als Vorsitzender gehe er „mit Freude und Schwung“ an. Das Steuerungsgremium sehe er mit seinem Team als Bindeglied zwischen Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung. Und das nicht nur als passives Medium. „Wir wollen aktiv werden – in beide Richtungen: den Bürgern und dem Gemeinderat gegenüber.“

Großes Anliegen: Die Jugend der Gemeinde ins Boot holen

Ein großes Anliegen ist ihm dabei, bei den Kindern und Jugendlichen Weyarns das Interesse für die Bürgerbeteiligung zu wecken. Seine Idee: Die Arbeitskreise sollen auf die jungen Leute zugehen. Heißt: Dorthin gehen, wo Kinder und Jugendliche sind – in die Schule, in Vereine, zu Freizeittreffs. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen die Arbeitskreise erfahrbar machen“, erklärte er. Jeder AK solle sich in den nächsten Wochen Gedanken machen und einen Anknüpfungspunkt finden, um mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. „Nicht unbedingt das, was Thema der monatlichen Sitzungen ist, sondern vielleicht einen kleinen Aspekt aufgreifen.“

Ein anderes aktuelles Ziel ist es, den Internet-Auftritten der Arbeitskreise ein etwas einheitlicheres Gesicht zu geben – mit gewissen Grenzen. Die verschiedenen Bedürfnisse der AKs sollen nicht außer Acht gelassen werden, sagte Pause. „Es müssen nicht alle die komplett gleiche Schiene gehen.“ Ein dritter Wunsch von Pause ist eine Klausur mit den Gemeinderäten. „Vielleicht klappt das 2023.“

Bei den Gemeinderäten kamen Pauses Ideen gut an. Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) freute sich besonders, dass die Bürgerbeteiligung nun mit dem Vorsitzenden des Steuerungsgremiums quasi „einen Fuß in der Schule“ habe. „Das ist ein idealer Zustand“, sagte Wöhr. „Besser hätten wir es nicht treffen können.“

