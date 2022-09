Weyarn: Kleintransporter überfährt Verkehrsinsel - Fahrerflüchtiger gesucht

Die Polizei Holzkirchen sucht einen Unbekannten, der in seinem Auto am Montag in Weyarn eine Verkehrsinsel überfahren und Unfallflucht begangen hat.

Weyarn – Die Polizei Holzkirchen sucht einen Unbekannten, der in seinem Auto am Montag in Weyarn Unfallflucht begangen hat. Nach Informationen der Beamten fuhr der Gesuchte gegen 13 Uhr vom Kreisverkehr kommend auf der Holzkirchner Straße in Richtung Valley und Mühltal. Im Bereich der Einmündung Am Weiglfeld überfuhr er einen mit einer Befestigungsstange auf einer Verkehrsinsel angebrachten Richtungspfeil. Der Verkehrsteilnehmer fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich laut Polizei um einen Klein-Lkw der Marke VW handeln, womöglich um einen VW Crafter. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Inspektion Holzkirchen unter 0 80 24 / 9 07 40 zu melden.