Weyarn legt Wegweiser für Nachverdichtung fest

Wo kann in Weyarn nachverdichtet werden? Und vor allem wie intensiv? Um diese Fragen zu klären, hat die Gemeinde ein Prüfraster erstellt.

Weyarn – Flächen sparen, aber trotzdem eine geregelte Bauentwicklung zulassen – in diesen Rahmen fasst Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) die Ziele der Gemeinde Weyarn. Die Lösung liege oftmals in einer Nachverdichtung bestehender Wohnbebauung, erklärte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Und um festzustellen, ob eine Nachverdichtung grundsätzlich möglich ist, kann die Verwaltung im Weyarner Rathaus künftig auf ein intern erstelltes Prüfraster zurückgreifen. Eine Art Wegweiser also, wo baurechtlich unstrittige Nachverdichtung möglich ist.

Der Rathauschef stellte dieses Prüfraster in der Sitzung vor: eine Grafik mit vielen Kästchen, in denen Fragen formuliert sind, und mit Pfeilen, die zeigen, wohin es weitergeht. In die Prüfung fließt beispielsweise auch mit ein, ob der Ortsteil für eine Verdichtung überhaupt geeignet scheint, ob die bisherige Erschließung – also Anschlüsse für Wasser und Kanal oder die Verkehrsanbindung – ausreicht, ob genügend Stellplätze geschaffen werden können und ob die Maßnahme kompatibel mit der umgebenden Bebauung ist.

Prüfraster macht Bauwünsche transparenter

Wenn die Antwort ein Nein ist, gibt es manchmal auch Alternativen, etwa privatrechtliche Regelungen, eine Stellplatzablöse oder eine Nachverdichtung in einer bestimmten baulichen Ausprägung – auch diese Möglichkeiten zeigt die Grafik auf.

Und schließlich macht das Prüfraster auch ersichtlich, wo der Gemeinderat Weyarn beziehungsweise das Landratsamt Miesbach als genehmigende Behörde mit ihrem Einvernehmen Bauwünsche ermöglichen können – beispielsweise durch die Erweiterung räumlicher Geltungsbereiche.